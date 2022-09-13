انت الان تتابع خبر كل الكفته اللي برا البيت مضروبة.. شاهد اعترافات صادمة من كبابجي بعد خبره 35 سنة والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أثار منشور جري تداوله من قبل الكثير من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك خلال الساعات الماضية حالة من الجدل والصدمة للكثير من المصريين بسبب الكفتة المباعة بالأسواق.

وحمل المنشور الذي ملء الفيس بوك اسم “اعتراف كبابجي”، حيث تتضمن تفاصيل صادمة أدلي بها كبابجي متقاعد، حول اللحوم الطازجة والكفتة التي يقوم الناس بشرائها من الأسواق والمحلات.

اعتراف كبابجي

وقام صاحب المنشور بسؤال صاحب محل كبابجي من 35 سنة عن كيفية التفرقة بين الكفتة السليمة من المضروبة فكان رده كل الكفته برا البيت مضروبة حتي أكبر محلات الكباب في مصر بتشتري من مصدر واحد، هناك فيه معامل تحت السلم بتعمل أكياس ١٠ كيلو كفته يبدأ من 30 جنيه للكيلو لغاية 100 جنيه للكيلو.

وأضاف الكبابجي في اعترافه قالي بلاش تعرف المعامل دي بتعمل الكفتة من إيه أبو 30 بيحطوا حته دهن علي كل كيلو وأبو ١٠٠ ممكن يحطوا ديل ولا عظم مفروم ، اما الباقي ده مش لحمة أصلا ولا بقري ولا جاموسي ولا ضاني.

واستطرد في حديثه قائلاً أنا خايف من ربنا قوي ياعالم مين أكل من عندي ومات ولا عاش، تصدق يابني مرة عملت كفتة نظيفة لحم ودهن من الجزار طبيعي عارف النتيجة بعت 15 كيلو رجع منهم حوالي 12 كيلو بيقولوا وحشه وفيها حاجة غلط الظاهر إننا اتعودنا علي البلاوي والميكروب.