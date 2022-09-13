محافظ قنا يبحث جاهزية الصحة لمواجهة شلل الأطفال

جدة - نرمين السيد - عقد محافظ قنا أشرف الداودى، اجتماعا موسعا لمتابعة الاستعداد والجاهزية لمواجهة أى مخاطر تتعلق بفيروس شلل الأطفال فى العينات البيئية، والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال بحضور الدكتور راجى تواضروس وكيل وزارة الصحة بقنا.





وقال محافظ قنا - خلال الاجتماع - إنه تم تنفيذ 6 حملات تطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة قنا منذ عام 2021 وحتى الآن فى إطار الحملات القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمصر، موضحا أنه فى فبراير 2021 تم تطعيم عدد 581 ألفا و78 طفلا بنسبة 101% من المستهدف، وفى مارس 2021 تم تطعيم عدد 581 ألفا و942 طفلا بنسبة 100%، وفى ديسمبر 2021 تم تطعيم 584 ألفا 259 طفلا بنسبة 100.4%، وفى مارس 2022 تم تطعيم عدد 584 ألفا و507 أطفال بنسبة 100%، وفى مايو 2022 تم تطعيم عدد 583 ألفا و806 أطفال بنسبة 99.9%، وفى يونيو 2022 تم تطعيم 576 و603 أطفال بنسبة 98.8%، موجها بإتاحة اللقاحات للأطفال الأصغر سنا والأشد ضعفا، من خلال تكثيف حملات التطعيم.

ومن جانبها أثنت الدكتورة شذى بدر المنسق المركزى لترصد شلل الأطفال بوزارة الصحة بجهود محافظ قنا فى دعم المنظومة الصحية بالمحافظة وبصفة خاصة تنفيذ الحملات القومية للدولة، وقامت بعرض موقف الدولة المصرية بصفة عامة ومحافظة قنا بصفة خاصة للحفاظ على الموقف الحالى للدولة خالية من مرض شلل الأطفال وحمايتها من هذا الفيروس الوافد من الخارج، كما قامت بشرح إجراءات الوزارة فى تنفيذ الاستراتيجيات والاستعداد والجاهزية الدائمة لمواجهة أى مخاطر تتعلق بهذا الفيروس.