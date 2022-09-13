سفير مصر فى وارسو يشارك بمعرض مظاهر الايجيبتومانيا على المسرح البولندى

جدة - نرمين السيد - شارك السفير حاتم تاج الدين، سفير مصر فى بولندا، كضيف شرف فى معرض "مظاهر الايجيبتومانيا فى المسرح البولندى" والذى يستمر فى الفترة من 8 ستمبر الجارى إلى 4 ديسمبر المقبل.





وألقى السفير المصرى الكلمة الافتتاحية للمعرض، والتى تناولت أهمية توقيت إقامة هذا المعرض لمواكبته الاحتفال بحدثين هامين هما المئوية الثانية لفك رموز اللغة الهيروغليفية القديمة على يد العالم الفرنسى شامبليون، والمئوية الأولى لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون فى وادى الملوك.

واستعرض السفير المصرى تطور العلاقات المصرية البولندية، والتى توجت بزيارة الرئيس البولندى وحرمه إلى مصر فى مايو الماضى، ملقيا الضوء على الدور الهام الذى تقوم به البعثات الأثرية البولندية فى مصر منذ ثلاثينيات القرن الماضى.

واختتم السفير حاتم تاج الدين كلمته بتوجيه الدعوة للحضور من علماء التاريخ والآثار ومن الجمهور المهتم بالحضارة المصرية القديمة لزيارة مصر واكتشاف عظمة تلك الحضارة، وزيارة ما يتم افتتاحه من متاحف تحوى قطع أثرية من تاريخ مصر عبر عصورها المختلفة، وبالأخص المتحف المصرى الكبير، وخاصة فى ظل إعادة تشغيل خط الطيران البولندى بين القاهرة ووارسو، والذى بدأ أولى رحلاته المنتظمة فى مايو الماضى.