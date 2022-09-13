مدبولى يتابع ملفات عمل وزارة التجارة والصناعة

جدة - نرمين السيد - واستهل وزير التجارة والصناعة الاجتماع، بالإشارة إلى ما تم عقده من اجتماعات ولقاءات مع عدد من المستثمرين الصناعيين؛ حيث تم مناقشة واستعراض سبل النهوض والارتقاء بقطاعى التجارة والصناعة، موضحا أن هناك فريق عمل يتبعه مباشرة، يتابع على مدار اليوم موقف المصانع للتعرف على المشكلات التى من الممكن أن تواجهها سعيا لإيجاد حلول سريعة لتلك المشكلات وتذليل أى عقبات تقف أمام اصحاب هذه المصانع.

وتطرق سمير، إلى الزيارة التى قام بها لمدينة الجلود بالروبيكى، حيث أكد الحرص على استمرار جهود تنمية وتطوير كافة التجمعات الصناعية، وذلك بما يسهم فى زيادة القيمة المضافة للصناعة الوطنية وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية بالسوقين المحلية والعالمية، مشيرا الى أن المرحلة الحالية ستشهد العديد من الزيارات الميدانية المكثفة لمختلف المناطق والتجمعات الصناعية للوقوف على ارض الواقع على أى تحديات، والعمل على ايجاد حلول جذرية لها بالتنسيق والتعاون مع مختلف اجهزة الدولة.

وأضاف أنه تم إعداد دراسة وتقييم لأثر دعم الصادرات، مؤكدا فى هذا الشأن على الاستمرار فى صرف مستحقات المصدرين، وذلك بما يسهم فى زيادة حجم الصادرات، ويدعم قطاع الصناعة، لافتا إلى جهود التنسيق والتعاون مع مختلف الجهات المعنية، وما يتم عقده من لقاءات واجتماعات فى هذا الصدد، لاستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة بقطاع الصناعة، ودعم توجه الدولة نحو توطين وتعميق التصنيع المحلى.