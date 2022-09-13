إزالة 65 حالة تعد ضمن المرحلة الثانية من الموجة 20 بسوهاج

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ سوهاج طارق الفقى، إزالة 65 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة وجهات الولاية، والأراضى الزراعية، ضمن المرحلة الثانية من الموجة 20 لإزالة التعديات، والتى بدأت فى 10 سبتمبر الجارى وتستمر حتى 29 من الشهر ذاته.





وأوضح المحافظ- فى تصريح، اليوم الثلاثاء - أن الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بشن حملات مكبرة لإزالة تلك التعديات، والتى أسفرت عن إزالة 40 حالة تعد بالمبانى على مساحة 2779 مترا مربعا، بالإضافة إلى إزالة 25 حالة تعد بالزراعة على مساحة 13 قيراطا و14 سهما.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة وتنفيذ قرارات الإزالة بكل حزم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتصدى بكل حسم لأى شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة، والأراضى الزراعية.

فى سياق آخر، أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج بدء تشغيل وحدة مناظير الجهاز الهضمى العلوى والسفلى بمستشفى الحميات بمدينة سوهاج، وذلك فى إطار خطة المحافظة بالتعاون مع وزارة الصحة لتوفير كافة الاجهزة الطبية الحديثة، وتطوير القطاع الطبى لخدمة أهالى وأبناء المحافظة.

وقال وكيل وزارة الصحة بسوهاج الدكتور سامى النجار- فى تصريح، اليوم- إن تشغيل الوحدة يأتى دعما من وزارة الصحة والسكان لخدمة أهالى المحافظة، سواء من التأمين الصحى، أو العلاج على نفقة الدولة، ومتابعة حالتهم الصحية التى تحتاج إلى عمل مناظير للجهاز الهضمى.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أنه تم تدريب العاملين على طرق التشغيل والتعقيم للأجهزة بالوحدة، حيث تم تأسيس الوحدة وتزويدها بكافة الاحتياجات والمستلزمات، ورفع كفاءة المكان المخصص للوحدة بالجهود الذاتية للمديرية، وبدء الوحدة فى استقبال المرضى.