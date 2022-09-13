الجيزة: رفع 120 طن مخلفات وتراكمات الأتربة بأوسيم (صور)

جدة - نرمين السيد - ورفعت الأجهزة التنفيذية أكثر من 120 طن تقريبا مخلفات وتراكمات الأتربة من منطقة ركابى ببشتيل بمركز أوسيم إلى المقالب العمومية، وجرى العمل المستمر للارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل بمركز ومدينة أوسيم. يأتى ذلك فى إطار تعليمات أحمد راشد، محافظ الجيزة، للارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل وتحت إشراف وقيادة فرج عبد العاطى رئيس مركز ومدينة أوسيم.

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