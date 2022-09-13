محافظ الإسكندرية يوجه بسرعة التواصل مع المواطنين وحل شكواهم

جدة - نرمين السيد - استعرض محافظ الإسكندرية محمد الشريف، جهود منظومة الشكاوى الحكومية على مستوى المحافظة، حيث استقبلت المنظومة 4352 شكوى خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين منها 1743 شكوى جماعية وتم تنفيذها بمعدل إنجاز 82% وهو ما يفوق النسبة المخططة والتى قدرت بـ 65%.





وتابع "الشريف" جهود المختصين فى الاستجابة لشكاوى المواطنين الواردة من خلال مبادرة "صوتك مسموع" والتى أطلقتها وزارة التنمية المحلية برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن المحافظة تلقت 267 شكوى خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين، تم حل 264 شكوى منها بمعدل إنجاز 98.9%.

وأشاد محافظ الإسكندرية فى بيان له اليوم الثلاثاء، بجهود العاملين بالإدارة العامة لخدمة المواطنين، موجها ببذل المزيد من الجهد لتحقيق معدل إنجاز أفضل، وخاصة بعد حصول المحافظة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى معدل إنجاز الشكاوى التى تم استقبالها من خلال منظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر أغسطس الماضى، واحتلال المركز الثالث على مستوى الجمهورية لمدة 4 أشهر متتالية.

ومن جانبها أكدت داليا المالكى مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة على تلقى شكاوى المواطنين أول بأول على منظومة الشكاوى الحكومية من خلال:

- الخط الساخن: 16528 كما يمكن إرسال الشكوى من خلال الموقع الإلكترونى:

https: www.shakwa.eg كما يمكن للمواطنين إرسال شكواهم مدعومة بالصور من خلال مبادرة "صوتك مسموع" عن طريق رقم الواتس آب: 01212013337.