وتابع "الشريف" جهود المختصين فى الاستجابة لشكاوى المواطنين الواردة من خلال مبادرة "صوتك مسموع" والتى أطلقتها وزارة التنمية المحلية برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن المحافظة تلقت 267 شكوى خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين، تم حل 264 شكوى منها بمعدل إنجاز 98.9%.
وأشاد محافظ الإسكندرية فى بيان له اليوم الثلاثاء، بجهود العاملين بالإدارة العامة لخدمة المواطنين، موجها ببذل المزيد من الجهد لتحقيق معدل إنجاز أفضل، وخاصة بعد حصول المحافظة على المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى معدل إنجاز الشكاوى التى تم استقبالها من خلال منظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر أغسطس الماضى، واحتلال المركز الثالث على مستوى الجمهورية لمدة 4 أشهر متتالية.
ومن جانبها أكدت داليا المالكى مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة على تلقى شكاوى المواطنين أول بأول على منظومة الشكاوى الحكومية من خلال:
- الخط الساخن: 16528 كما يمكن إرسال الشكوى من خلال الموقع الإلكترونى:
https: www.shakwa.eg كما يمكن للمواطنين إرسال شكواهم مدعومة بالصور من خلال مبادرة "صوتك مسموع" عن طريق رقم الواتس آب: 01212013337.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الإسكندرية يوجه بسرعة التواصل مع المواطنين وحل شكواهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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