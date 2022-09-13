انت الان تتابع خبر الكفتة المشوية في الأسواق مضروبة.. تفاصيل مرعبة يكشفها كبابجي متقاعد والان مع التفاصيل

الكفتة المشوية في الأسواق مضروبة منشور يشعل السوشيال ميديا

رياض - احمد صلاح - انتشر بين عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشور باسم اعتراف كبابجي متقاعد، كشف فيه عن الكفتة المشوية في الأسواق مضروبة، وهي من أكثر الأشياء التي أشعلت كل صفحات السوشيال ميديا.

ونص المنشور المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، جاء كما يلي “النهاردة أنا قاعد على البحر قابلت راجل كبير محترم اتعرفت عليه وطلع صاحب محل كبابجي من 35 سنة وحالياً ولاده كل واحد عنده محل والدنيا تمام، المهم سألته يا حاج ايه حكاية الكفتة وأزاي اعرف الكفتة الحلوة من الكفتة المضروبة؟”.

الكفتة المشوية بره البيت في أكبر المحلات مضروبة

وأضاف الكبابجي أن كل الكفتة التي تباع برة البيت مضروبة حتى في أكبر محلات الكباب في مصر بتشتري من مصدر واحد “المذبح”، وهناك معامل تحت السلم بتقدم بالـ 10 أكياس كيلو كفته بتبدأ من 30 جنيهاً للكيلو لـ 100 جنيه.

الكشف عن طريقة صنع الكفتة في المعامل

وكشف الكبابجي المتقاعد عن طريقة صنع الكفتة في المعامل، وقال “المعامل دي بتعمل الكفتة من إيه أبو 30 بيحطوا حته دهن علي كل كيلو وأبو ١٠٠ ممكن يحطوا ديل ولا عظم مفروم ، اما الباقي ده مش لحمة أصلا ولا بقري ولا جاموسي ولا ضاني، أنا خايف من ربنا قوي يا عالم مين أكل من عندي ومات ولا عاش، تصدق يا بني مرة عملت كفتة نظيفة لحم ودهن من الجزار طبيعي عارف النتيجة بعت 15 كيلو رجع منهم حوالي 12 كيلو بيقولوا وحشه وفيها حاجة غلط الظاهر إننا اتعودنا علي البلاوي والميكروب”.