انت الان تتابع خبر قانون الإيجار القديم .. الإعلان موعد إخلاء الشقق لهذه الفئات من اللمستأجرين والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حدد قانون الإيجار القديم الذي يحمل رقم 10 لسنة 2022، موعد إخلاء الشقق السكنية التي تم تأخيرها من قبل أشخاص اعتبارية مثل البنوك والمصالح الحكومية وغيرها.

وأكد قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي وبدأ العمل به منذ شهر مارس الماضي أن يمكن للمالك الحصول على شقته من المستأجر وهو الأشخاص الاعتبارية في شهر مارس عام 2027 أي بعد مرور خمس سنوات.

وأوضح القانون الإجراءات التي يستطيع المالك القيام بها في حالة رفض المستأجر إخلاء الشقة بعد مرور الخمس سنوات، حيث أنه يقوم اللجوء للقضاء المستعجل للحصول على حكم بالطرد مع حقه في الحصول على تعويض مادي.

ونض القانون أيضا على رفع الإيجار 5 أضعاف قيمته ، واعتبارا من شهر 3 من كل عام بداية من 2023