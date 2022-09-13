انت الان تتابع خبر عاجل – التعليم تكشف حقيقة تدريس محمود الخطيب في منهج الصف الثالث الإعدادي والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، برئاسة الدكتور رضا حجازي حول وجود صورة محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، بمناهج الصف الثالث الإعدادي بالعام الدراسي الجديد 2022/2023، خاصة بعد تداول صورة له في أحد المقررات الدراسية.

وأكدت وزارة التعليم أن صورة محمود الخطيب التي تم تداولها قديمة من العام الدارسي الماضي ولم تعد موجودة ضمن المقررات الدارسيه الجديدة للعام الدارسي الذي سينطلق في يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022.

وأوضحت الوزارة أن كان من من كتاب مادة الدراسات الاجتماعية لطلاب الصف الثالث الإعدادي، حيث كانت الصورة رفقة مجموعة من الصور أسفل سؤال ينص على “السلالات البشرية أصلها واحد وتم تقسيمها على أسس ظاهرية حسب الشكل الخارجي وليست جوهرية فلا توجد سلالة أكثر ذكاًء من سلالة أخرى أو اكثر منها قدرة على العمل والإبداع”.. في ضوء ذلك حدد لأي سلالة تنتمي كل شخصية مما يأتي.