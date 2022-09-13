"ميكالي": قائمة المنتخب الأوليمبي استعدادا لمعسكر سبتمبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 06:29 مساءً - وجاءت قائمة المنتخب كالأتي:

قائمة المنتخب

وأعلن البرازيلي" روجيرو ميكالي"، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن اللاعب المصرى يشبه البرازيلي فى حب الاستحواذ على الكرة، وذلك فى حديثه على معسكر المنتخب الأولمبي المقام حاليا الإسكندرية.

وقال "ميكالي" فى المؤتمر الصحفي الذى عقده باستاد الإسكندرية للحديث عن معسكر المنتخب، "نختار اللاعب المناسب لخطة عملنا، ونتطلع لتكوين جيل قوى يحمل أحلام المنتخب فى إطار الاستعداد لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وأضاف "ميكالي"، "سعيد بتعاون الأجهزة الفنية للفرق والأندية المصرية، وجدت تعاونا كبيرا من جانبهم، وأشكرهم وأتمنى استمرار هذه المساندة".

ويحلم "ميكالي" بتكرار تجربته المميزة مع المنتخب الأولمبي البرازيلي مع منتخب مصر الأولمبي، حيث حقق ميكالي أعظم إنجازات البرازيل فى هذه المنافسات بحصد الذهبية الأولى لأولمبياد 2016.