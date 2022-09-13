قيمة ليفربول التسويقية أكثر من 3 أضعاف أياكس.. وصلاح الأغلي بـ90 مليون يورو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 06:29 مساءً - يقود النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، فريقه فى مواجهة قوية أمام ضيفه أياكس أمستردام الهولندى، والمقرر إقامتها فى التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا بالموسم الجارى 2022-2023.

ووفقا لمواقع ترانسفير ماركت لأن قيمة أياكس التسويقية تبلغ 254.10 مليون يورو، ويعد جوراين تيمبير الأغلى بـ35 مليون يورو، بينما تبلغ قيمة ليفربول.. 883 مليون يورو ، ويعد محمد صلاح الأغلي بـ 90 مليون يورو، مما يعنى أن قيمة الريدز التسويقية تعادل 3 أضعاب بطل هولندا تقربيًا.

وتواجد محمد صلاح على رأس تشكيل ليفربول المتوقع ضد أياكس فى مواجهة الليلة، والذى نشره موقع whoscored العالمى، والذى جاء كالتالى:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ماتيب، فيرجيل فان دايك، ترينت ألكسندر أرنولد، تسيميكاس.

خط الوسط: تياجو، فابينيو، هارفى إيليوت.

خط الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، داروين نونيز.ليفربول ضد أياكس



وشارك محمد صلاح مؤخرا فى سقوط ليفربول أمام نظيره نابولى بنتيجة 4-1 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء الماضى على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا" ضمن منافسات الجولة الأولى للمجموعة 1 بدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2022-2023.

ويخوض ليفربول مباراة اليوم باحثا عن تحقيق فوزه الأول في بطولة دوري أبطال أوروبا النسخة الحالية بعد خسارته الثقيلة في المباراة الأولى أمام نابولي الإيطالي بأربعة أهداف مقابل هدف.

ويسعى محمد صلاح ورفاقه إلى تعويض الخسارة الأولي بالفوز على حساب أياكس من أجل استعادة فرصة فى التأهل للدور التالى، حيث يحتل الفريق المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعات بلا رصيد حتى الآن.