وزير الطيران يلتقي السفير البريطاني بالقاهرة لتعزيز التعاون في النقل الجوي

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 06:28 مساءً - استقبل الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني بمقر الوزارة اليوم السفير جاريث بايلي سفير بريطانيا بالقاهرة وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ودعم العلاقات بين مصر وبريطانيا في مجال النقل الجوي.

حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني والدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدني والطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران وأماني متولي الوكيل الدائم بوزارة الطيران ولمياء سامي مدير عام العلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

في بداية اللقاء قدم وزير الطيران المدني تعازيه للسفير البريطاني في وفاة الملكة إليزابيث الثانية.

وأشار الفريق محمد عباس إلى أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين البلدين بما يسهم فى تنشيط الحركة الجوية والسياحية التي تشهد تطوراً كبيراً، مؤكداً أن وزارة الطيران المدني ترحب بمزيد من التعاون والشراكة مع بريطانيا فى مختلف أنشطة النقل الجوي فى إطار رؤية الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية الشاملة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي، كما أنها لا تدخر جهداً فى دعم أوجه التعاون والتدريب وتبادل الخبرات بين البلدين فى مجال الطيران المدني، مشيداً بالتعاون المثمر بين مصر وبريطانيا في مختلف أنشطة الطيران في ظل العلاقات الوطيدة بين البلدين.

ومن جانبه أعرب السفير البريطاني عن شكره وتقديره لوزير الطيران على تعازيه في وفاة الملكة إليزابيث الثانية، مشيراً إلى التعاون الوثيق بين مصر وبريطانيا في مجال النقل الجوي في ضوء العلاقات التاريخية والتجارية بينهما.

وأشاد السفير البريطاني بالإجراءات المطبقة في المطارات المصرية التي تتوافق مع أعلى المعايير العالمية لأمن وسلامة الطيران، موضحاً أن بلاده تتطلع إلى مزيد من التعاون بما يسهم في تدعيم الحركة الجوية والسياحية، حيث إن السائح البريطاني يفضل السفر إلى مصر كوجهة سياحية لما تمتلكه من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة، متمنياً مزيداً من التطور لقطاع الطيران المدني المصري في ضوء المشروعات التنموية التي تشهدها الدولة المصرية الحديثة.