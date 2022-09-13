محافظ أسوان: الدولة تعمل على تحسين الظروف الاقتصادية لذوى الهمم

جدة - نرمين السيد - أكد محافظ أسوان أشرف عطية، أن الدولة تعمل جاهدة من أجل تحسين الظروف الاقتصادية لذوى الهمم، والدور الحيوى والرائد للمرأة فى جميع قطاعات العمل العام والمجتمعى فى ظل الجمهورية الجديدة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى.





جاء ذلك خلال لقائه اليوم "الثلاثاء" بالدكتورة شرين علام مدير المؤسسة التنموية لسيدات الأعمال للعمل الحر "أوتاد". واستعرض المحافظ - وفقا لبيان - مشروع "إرادة" والذى يهدف إلى دعم وتمكين السيدات من أصحاب الهمم اقتصاديا عن طريق دمجهن فى سلاسل القيمة الخاصة بالصناعات الإبداعية والعمل على تسويق منتجاتهن إلكترونيا، موجها بتعميم الاستفادة من برامج التمويل والتسويق لمنتجات ذوى الهمم، بجانب توحيد البيانات من خلال قاعدة معلوماتية متكاملة لتمكين المرأة فى جميع المجالات وخاصة الاقتصادية. من جانبها أفادت شرين علام بأن برنامج "إرادة" يرتكز على 3 محاور وهى تنفيذ تدريبات للنساء أصحاب الهمم على الحرف اليدوية والمشغولات التى يحتاجها السوق، وأيضا ترشيح مجموعة منهن كمدربين لبعض الحرف التى يجيدونها، بالإضافة إلى تدريب ورفع كفاءة المؤسسات الحرفية لتطوير المنتجات بما يتناسب مع سوق العمل، موضحة أن المؤسسة تسعى لتحقيق 3 أهداف رئيسية تتمثل فى تحسين الظروف الاقتصادية، تحسين المهارات المتعلقة بالوصول إلى الأسواق والمنظمات، خلق بيئة داعمة للفئة المستهدفة عن طريق تطوير اللوائح والإجراءات والممارسات التى تؤثر عليهن فى المجتمع لتوظيف قدراتهن كموارد بشرية قادرة على المساهمة فى تنمية المجتمع.

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