جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، تحديد عدد من الأماكن والمواقع بمراكز ومدن المحافظة لإقامة وحدات الطعام المتنقلة بها بشكل حضارى منظم وبما لا يعيق حركة المرور، وذلك فى إطار سعى الدولة إلى تشجيع الشباب على إنشاء المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتنفيذًا للقانون رقم 92 لسنة 2018 الخاص بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.





وأوضح المحافظ - فى تصريح اليوم الثلاثاء، أن الأقصر قد بدأت فى تطبيق هذه التجربة فى مدينة الأقصر بشارع مصر بمنطقة الجولى فيل بمدينة الأقصر، لتوفير فرص عمل جديدة للشباب واستثمار الامتدادات العمرانية وإتاحة متنفس جديد لأهالى المحافظة، من خلال منطقة عربات طعام بتصميمات حضارية مميزة تناسب الهوية البصرية للمحافظة، وتلتزم بأحكام القوانين وسلامة منتجاتها وسلامة وصحة المستهلكين والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات ومنع التلوث وعدم الإخلال بقواعد السير أو إعاقة حركة المرور، ولا تتعارض مع النشاط السياحى بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وأشار إلى أنه تم التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن بتحديد المواقع المناسبة لإقامة وحدات طعام متنقلة، على أن يتم استقبال طلبات الراغبين فى الحصول على ترخيص تشغيل وحدات الطعام المتنقلة بمقار مجالس المدن بنطاق المحافظة وذلك وفقا للمستندات والشروط المطلوبة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محافظ الأقصر: تحديد أماكن لإقامة وحدات متنقلة للطعام توفر فرص عمل للشباب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.