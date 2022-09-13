تحليق 35 رحلة بالون طائر تقل 700 سائح فى سماء الأقصر

جدة - نرمين السيد - وأضاف عبود- فى تصريح اليوم- أن سياحة البالون تحظى بالكثير من الثقة من جانب السائحين، وذلك لتأكدهم من أن الشركات المصرية العاملة فى هذا الطراز السياحى تستعين بأفضل الطيارين المتواجدين حول العالم.

وأشار إلى أن الأقصر تحتل مرتبة متقدمة فى تصنيف الدول التى تعمل فى البالون، حيث تحتل المركز الثالث عالميا، موضحا أن جميع الشركات العاملة فى البالون ملتزمة بتعليمات الطيران المدنى، والتى تحافظ على أمن وسلامة المشاركين باتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المشددة، بجانب أن كل رحلة من الرحلات التزمت بالعدد المحدد من قبل سلطات الطيران المدنى.