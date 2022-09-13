رئيس جامعة كفر الشيخ يوجه بتكثيف إطلاق القوافل الشاملة للقرى الأكثر احتياجا

جدة - نرمين السيد - وجه رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق الدسوقى، تكثيف إطلاق القوافل الشاملة والمتخصصة للقرى الأكثر احتياجا للنهوض بالتنمية الصحية والبيئية والمجتمعية والتوعوية فى مختلف المجالات فى إطار جهود الجامعة المستمرة فى خدمة المجتمع المحلى والتأكيد على المشاركة الفعالة فى المبادرات الرئاسية.





جاء ذلك خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، مع عمداء الكليات لمناقشة واستعراض المستجدات والموضوعات الشهرية المعروضة على المجلس، بحضور الدكتور محمد عبدالعال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات والدكتور على صبرى أمين عام الجامعة.

واستهل "دسوقى" - وفقا لبيان - أعمال المجلس باستعراض تقرير حول منتدى التغيرات المناخية لطلاب الجامعة والذى أقيم فى الفترة من 27-30 7 2022 بمدينة شرم الشيخ لتنمية مهارات الطلاب فيما يتعلق بالتوعية بقضايا التغيرات المناخية والتصدى لتلك التغيرات بالإضافة إلى تطوير مهارات البحث والعرض والمناقشة وإبراز الجهود المصرية فى هذا المجال.

وشدد رئيس الجامعة، على متابعة تطبيق إجراءات ترشيد الانفاق، وترشيد استهلاك الكهرباء كاملة تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء فى هذا الشأن وتكليف السادة عمداء الكليات بمراجعة مرافق الكليات والمعاهد والمبانى والمنشآت والوحدات المختلفة بالجامعة للتأكد من سلامتها والتأكد من تطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء.

وأكد على سرعة الانتهاء من تصحيح وإعلان نتائج امتحانات دور سبتمبر، متابعة الاستعدادات لاستقبال الطلاب الجدد والقدامى والعمل على توفير كل ما يلزم لخدمة العملية التعليمية ومراعاة الانتهاء من أعمال الصيانة ورفع الكفاءة للمنشآت والمبانى والمعامل والورش والمكتبات والمدرجات وقاعات الدراسة ومتابعة جاهزية المدن الجامعية لاستقبال الطلاب، وكذلك الانتهاء من إعداد الجداول الدراسية وإعلانها بالإضافة إلى تنظيم ندوات تعريفية للطلاب الجدد للتعريف بالجامعة ومرافقها وانشطتها الاجتماعية وبرامجها البحثية.