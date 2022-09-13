مدبولى يتابع مع كامل الوزير مشروعات وزارة النقل

جدة - نرمين السيد - وتناول الفريق كامل الوزير، خلال اللقاء، عددا من المشروعات التى تنفذها الوزارة حاليا، فى إطار خطتها لتحديث منظومة النقل بكافة أنواعه على مستوى الجمهورية، حيث شرح الموقف التنفيذى لمشروع القطار الكهربائى (السـلام - العاشــر مـن رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة)، وكذا مشروع مونوريل شرق/غرب النيل، بالإضافة إلى شبكة القطار الكهربائى السريع، ومشروع النقل الذكى على الطرق السريعة ITS (المرحلة الأولى)، بالإضافة إلى مشروع محطة سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة.

وشرح الفريق كامل الوزير الموقف التنفيذى لمشروع مونوريل شرق/غرب النيل، الذى يصل طول مساره فى شرق النيل إلى 56.5 كم بعدد 22 محطة، كما يصل طول مسار خط مونوريل غرب النيل إلى 42 كم بعدد 13 محطة.

وقال الوزير: يتم تنفيذ مشروع المونوريل ‏فى مصر لأول مرة وسيمثل نقلة حضارية ‏كبيرة فى وسائل النقل ‏الجماعى، التى تتسم بأنها وسائل سريعة وعصرية وآمنة ‏وصديقة للبيئة، وتوفر استهلاك الوقود، ‏‏كما تعمل على تخفيض معدلات التلوث البيئى وتخفف من كثافة الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع ‏الرئيسية، وفى الوقت نفسه تعمل على جذب الركاب لاستخدامها ‏بدلا من السيارات الخاصة لتقليل استهلاك الوقود والمحروقات.

وأوضح الوزير أنه من المخطط أن يتكامل خط مونوريل شرق النيل (خدمة نقل الركاب) مع الخط الثالث للمترو فى محطة الاستاد بمدينة نصر ومع القطار الكهربائى (LRT) بمحطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية، مؤكدا تحقيق نسب إنجاز متقدمة، وجار العمل حاليا لاستكمال أعمال الإنشاءات للخط، مستعرضا فى هذا الصدد لقطات مصورة لعرض نماذج لبعض القطاعات التى تم استعادة كفاءة الطريق بها بعد تركيب الكمرات العلوية فيها، ولافتا فى السياق نفسه إلى أن عدد القطارات التى سيتم توريدها لمونوريل شرق النيل يبلغ 40 قطارا.

وفى إطار الحديث عن الـ مونوريل أيضا، لفت الوزير إلى أنه من المخطط أن يتكامل خط مونوريل غرب النيل (خدمة نقل الركاب) مع المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق فى محطة وادى النيل، كما تتكامل الخدمة فى محطة نقابة المهندسين مع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة – مرسى مطروح – الفيوم)، مستعرضا أعمال الإنشاءات وإقامة الأعمدة وعمل التحويلات اللازمة فى مسار الخط، بالإضافة إلى الإنشاءات الخاصة بالمحطات التى يشملها خط غرب النيل، الذى يبلغ عدد قطاراته، والتى سيتم توريدها، 30 قطارا.

وخلال اللقاء، تطرق الوزير إلى الحديث عن الموقف التنفيذى لشبكة القطار الكهربائى السريع بإجمالى أطوال 1985كم وعدد محطات يبلغ 60 محطة، مشيرا إلى أن منظومة القطار الكهربائى السريع ستغطى أنحاء الجمهورية بجانب كونها تعد شرايين لخدمة العملية التنموية تخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، ستسهم فى تخفيض واختصار زمن الرحلات بين المحافظات، كما أنها أيضا تخدم نقل البضائع بين الموانئ والمحافظات وتختصر المدة الزمنية لنقلها، حيث يشمل المشروع قطارات سريعة (250 كم / ساعة )، وقطارات إقليمية (160كم / ساعة )، بجانب جرارات بضائع (120كم / ساعة).

وفى هذا الصدد، استعرض الموقف التنفيذى لشبكة القطار السريع للخط الأول ( العين السخنة - مرسى مطروح - الفيوم ) بطول 660 كم من حيث الإنشاءات وأعمال تنفيذ الكبارى، كما استعرض الوزير الموقف الحالى لكل من الخط الثانى (الفيوم / بنى سويف – الأقصر – أسوان – أبو سمبل) بطول 1100 كم، والخط الثالث (قنا – الغردقة – سفاجا) بطول 225كم.

واستعرض الموقف التنفيذى لمشروع النقل الذكى على الطرق السريعة ITS (المرحلة الأولى)، ومنها طريق شبرا/ بنها الحر، والطريق الدائرى، بالإضافة إلى طريق القاهرة / الإسماعيلية / بورسعيد، مؤكدا أن منظومة النقل الذكى، يتم تطبيقها على الطرق كمرحلة أولى تعد هى الأكثر كثافة فى مصر، مشيرا إلى أن المنظومة تعمل إلكترونيا، وتستهدف بشكل عام دعم الطرق التى تم تطويرها بوسائل تكنولوجية حديثة تعمل على رفع نسب الأمان، وتقليل الحوادث على الطرق السريعة، ورصد المخالفات إلكترونيا، ما يقلل الزحام ويحافظ على حياة المواطنين.

وسلط وزير النقل الضوء على مشروع محطة سكك حديد مصر بمنطقة بشتيل بالجيزة، مؤكدا أن هذا المشروع خدمى استثمارى يتضمن محطة قطارات على مساحة 31 ألف متر مربع، وملحقاتها من ورش ومخازن وسكك حديد على مساحة 164 ألف متر مربع، وجزءا استثماريا على مساحة 44 ألف متر مربع، ليصبح إجمالى مساحة المشروع 239 ألف متر مربع تقريبا، ما يعدل 57 فدانا، لافتا إلى أن المشروع يتكون من مبنى المحطة الرئيسى، ومبنى ورش العربات، ومبنى خدمات الورش والصيانة، ومبنى ورش الجرارات، وأرصفة الركاب، وخطوط السكك الحديدية، بالإضافة إلى مبان خدمية، مستعرضا فى هذا الإطار معدلات تنفيذ كل مكون من مكونات المشروع من خلال لقطات مصورة حديثا للمشروع تبين الموقف التنفيذى الحالى للمشروع.

وقال الوزير: تعتبر محطة سكك حديد مصر فى بشتيل، واحدة من أضخم محطات السكة الحديد فى الشرق الأوسط، حيث تقوم وزارة النقل بتنفيذها بأياد مصرية على الطراز المصرى القديم، لتخدم سكان محافظات الوجه القبلى والوجه البحرى، على السواء، وقد روعى عند اختيار موقع المحطة وقوعها فى منطقة وسطية بين محطتى سكك حديد رمسيس والجيزة، كما تقع فى محافظة الجيزة التى تعتبر بوابة لصعيد مصر، وكذلك باعتبارها منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر (السد العالى/ الإسكندرية/ إمبابة/ المناشى/ القبارى)، فضلا عن وقوعها على 4 محاور رئيسية تسهل نقل الحركة منها وإليها، تتمثل فى محور الفريق كمال عامر، ومحور شارع السودان، ومحور أحمد عرابى وشارع المطار، ومحور 26 يوليو.

وفيما يتعلق بمشروع القطار الكهربائى (السـلام - العاشــر مـن رمضان - العاصمة الإدارية الجديدة)، أوضح الفريق كامل الوزير أن مساره بطول 105.2 كم وإجمالى 19 محطة مقسمة على 4 مراحل، المرحلة الأولى بطول 65.63 كم وتشمل11 محطة، بينما يصل طول المرحلة الثانية إلى 3.18 كم وتضم محطة واحدة، لافتا فى هذا الصدد إلى أن المرحلة الثالثة تمتد جنوبا من قبل محطة كاتدرائية الميلاد وحتى محطة العاصمة المركزية لتبادل الخدمة مع القطار السريع "العين السخنة/مطروح" بطول 20.4 كم وتضم 4 محطات 3 منها علوية ومحطة واحدة سطحية، وهى: (كاتدرائية الميلاد - القيادة الاستراتيجية - المدينة الرياضية الدولية - العاصمة المركزية).

وأضاف الوزير: من المخطط تنفيذ المرحلة الرابعة لخدمة سكان العاشر من رمضان، حيث تمتد شمالا من محطة مدينة المعرفة وحتى محطة مركز المدينة بطول 16 كم، منها 7.5 كم مسار علوى، و8.5 كم مسار سطحى، وتضم 3 محطات: 2 علوية وواحدة سطحية، وهى: (غرب العاشر - العاشر من رمضان - مركز المدينة)، مستعرضا الموقف التنفيذى لأعمال الإنشاءات فى المحطات التى تشملها المرحلتان، وكذا موقف تنفيذ أعمال التقاطعات بين مسارى القطار الكهربائى الخفيف ومونوريل شرق النيل متمثلة فى (كوبرى العاصمة 4)، الواصل بين المرحلة الثانية حتى محطة كاتدرائية الميلاد، فضلا عن (كوبرى العاصمة 5) الواصل بين محطة كاتدرائية الميلاد ومحطة القيادة الاستراتيجية.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بما تحقق من إنجاز فى مشروعات النقل، التى من شأنها توفير وسائل نقل حديثة صديقة للبيئة، خاصة أنه يتم من خلالها تطبيق أحدث التكنولوجيا على الطرق السريعة، مع أهمية الإسراع فى تنفيذ هذه المشروعات للانتهاء منها ودخولها حيز التشغيل، من أجل خدمة المواطنين، وتسهيل حركة نقل البضائع بين المحافظات.