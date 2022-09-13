إزالة 51 حالة تعد على أراضى زراعية وأملاك الدولة بكفر الشيخ

جدة - نرمين السيد - أكد جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، أنه تمت إزالة 51 حالة تعد على مساحة 1634 مترًا و8 قراريط و17 سهما، موضحاُ أنه يتم التركيز لإزالة حالات التعدى فى المهد، وفى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة، ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف.





وشدد المحافظ - فى بيان - على استمرار حملات إزالة التعديات التى تتم بالمراكز والقرى ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 20 بالتنسيق مع كافة جهات الولاية والأجهزة المعنية فى هذا الشأن لاسترداد أراضى الدولة والحفاظ على حقوق الدولة ممتلكاتها، مشيراً إلى إزالة 27 حالة تعد على أراضى زراعية وأملاك الدولة خلال حملات بمركزى دسوق وقلين. ووجه المحافظ الأجهزة والجهات التنفيذية بالتنسيق المستمر بين كافة الأجهزة من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات ذات الصلة، على مدار اليوم من خلال غرفة العمليات بالمحافظة مع كافة الوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، مع التركيز على إزالة حالات التعدى فى المهد وعلى المجارى المائية بصورة أساسية.

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