نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “هنا” كيفية تقديم تظلمات التموين 2022 على الدعم الاستثنائي وشروط التقديم والمستندات المطلوبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة “هنا” كيفية تقديم تظلمات التموين 2022 على الدعم الاستثنائي وشروط التقديم والمستندات المطلوبة شهدت الأيام الأخيرة اعلان هام جاء من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية، والتي قد اشارت الى فتح باب استقبال طلبات التظلمات على الدعم الاستثنائي الذين لم يحصلوا عليه، وذلك بالنسبة للمواطنين الذين لم يحصلوا على الدعم المستحق الذي بدأ صرفه الشهر الجاري من جانب وزارة التموين، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية تقديم تظلمات التموين 2022 الدعم الاستثنائي والشروط المطلوبة والأوراق.

كيفية تقديم تظلمات التموين 2022 على الدعم الاستثنائي

وقد أعلنت جميع المديرات ومكاتب التموين خلال الأيام الأخيرة عن بداية تلقي طلبات التظلم على الحصول على الدعم الاستثنائي المقدم من قبل الوزارة، وقد تم الإشارة الى انه على أن صاحب البطاقة الذي لم يحصل على الدعم الاستثنائي، ان يقوم بالتوجه مباشرة إلى هذه المديرات، لكي يتم العمل على تقديم المستندات للتقديم على تظلم، ومن ثم سوف يعمل القائمين في وزارة التموين بمراجعة الطلب وإضافة صاحب البطاقة في الكشوف للحصول على الدعم.

التقديم على تظلمات التموين 2022 الدعم الاستثنائي

ويتم استقبال طلبات التظلمات عبر الدعم الاستثنائي من جانب المواطنين، من خلال اتباع الخطوات التالية.

في البداية يتم العمل على احضار كافة المستندات والأوراق المطلوبة لتقديم طلب التظلم على بطاقة التموين.

ومن ثم يقوم المتقدم بالتوجه مباشرة إلي مديريات او مكتب التموين التابع لع وتقديم طلب تظلم مع إرفاق المستندات التي تؤكد صحة البيانات استحقاقك للدعم.

ومن ثم سوف يتم العمل على مراجعة طلبك وفي حالة قبول الطلب سيتم إضافة البطاقة في الكشوف للحصول على الدعم الاستثنائي.

الأوراق اللازمة لتقديم تظلمات وزارة التموين 2022

ولكي يتم تقديم تظلمات وزارة التموين لابد من توافر بعض الأوراق والتي جاءت على النحو التالي.