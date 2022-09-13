القوات المسلحة تنظم زيارة لوزير المالية بالكلية الحربية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 05:25 مساءً - فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون المثمر والبناء مع مختلف الوزارات لتأهيل وتدريب الكوادر الشبابية لتنمية وتطوير أدائهم فى مختلف التخصصات ، نظمت القوات المسلحة زيارة للدكتور / محمـد معيط وزير المالية لمتابعة الموقف التدريبى وبرامج التأهيل المعدة لطلبة الدورة التدريبية الأولى لمأمورى الضرائب المتعاقدين من الذكور والإناث والتى تقام بمقر الكلية الحربية .

بدأت مراسم الزيارة بعرض فيلم تسجيلى تناول نشأة وتطور الكلية الحربية ودورها الهام فى تخريج أجيال كانت لها بصمة فى التاريخ المصرى عبر مختلف العصور ، كما تناول مراحل إعداد وتأهيل الطلاب بالدورة التدريبية .

وألقى أقدم الدارسين بالدورة كلمة قدم خلالها الشكر والإمتنان للقوات المسلحة على توفير أحدث الوسائل العلمية والتعليمية لتدريبهم وتأهيلهم للقيام بكافة مسؤلياتهم على أكمل وجه .

أعقب ذلك عقد لقاء للدكتور / محمـد معيط وزير المالية مع طلبة الدورة التدريبية طالبهم خلاله بضرورة الحفاظ على ما إكتسبوه من قيم نبيلة وأخلاق سامية خلال فترة تأهيلهم بالكلية الحربية ، مؤكداً أن الشباب هم نواة المجتمع وسواعده للعبور لمستقبل أفضل ، كما وجه الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على ما تبذله من جهود مخلصة فى تأهيل الطلاب وتسليحهم بالعلم والمعرفة ليكونوا خير قدوة فى كافة الأماكن التى يشغلونها .

وإختتمت الزيارة بتفقد وزير المالية يرافقه اللواء / أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية لمتحف ومجلس الكلية الحربية وإهدائه درع الكلية الحربية وإلتقاط بعض الصور التذكارية .

حضر الزيارة عدد من أعضاءهيئة التدريس بالكلية الحربية وعدد من مسئولى وزارة المالية .