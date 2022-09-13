مترو الأنفاق : بدء إستخراج إشتراكات الطلبة بمختلف المراحل التعليمية إعتبارا من...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 05:25 مساءً - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن بدء إستخراج إشتراكات الطلبة والطالبات بمختلف المراحل التعليمية

إبتداءا من يوم السبت الموافق ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٢ وحتى الإنتهاء من إستخراج جميع الإشتراكات لجميع الطلبة داخل مكاتب الإشتراكات بالخطوط الثلاثة ، مع البدء فى طرح إستمارة الإشتراكات للطلبة إعتبارا من يوم الجمعة الموافق ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢ بجميع مكاتب صرف التذاكر بجميع محطات الخطوط الثلاثة وعلى مدار ساعات التشغيل من الخامسة وربع صباحا وحتى الواحدة بعد منتصف الليل بجانب شرائها أيضا من داخل مكاتب الإشتراكات .

حيث أوضحت الشركة في بيانها أنه تيسرا وتسهيلا على أبنائنا الطلبة والطالبات سيتم مد العمل على إستخراج إشتراكات الطلبة من يوم السبت الموافق ١ أكتوبر ٢٠٢٢ ولمدة شهر طوال أيام الأسبوع بما فى ذلك أيام الجمعة والعطلات الرسمية من الساعة السابعةصباحا وحتى الساعة الثامنة مساءا ، و سيتم التشغيل يوم الجمعة فقط من الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا حتى الإنتهاء من إستخراج جميع الإشتراكات بالكامل .

وأضافت الشركة أنه تم تخصيص مكاتب الأشتراكات بالخطوط الثلاثة للعمل على تجديد إشتراكات الطلبة لعدم حدوث زحام أمام مكاتب الإشتراكات ، حيث تم تخصيص مكاتب محطات الخط الأول ( حلوان - عين حلوان - جامعة حلوان - المعادى - دار السلام - الزهراء - الشهداء ١ - منشية الصدر - حدائق الزيتون - عين شمس - عزبة النخل - المرج - المرج الجديدة ) وتم تخصيص مكاتب محطات الخط الثاني ( كلية الزراعة - المظلات - روض الفرج - مسرة - الشهداء ٢ - العتبة ٢ - الدقى - جامعة القاهرة - الجيزة - المنيب ) وتم تخصيص مكاتب محطات الخط الثالث ( العتبة ٣ - العباسية - هليوبوليس - عدلي منصور ) مع تخصيص مكتب إشتراكات محطة أحمد عرابى بالخط الأول لأبناء العاملين فقط .

و ختاما ناشد " متحدث المترو "

أحمد عبدالهادي بكير جمهور الركاب بالتواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048 وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك وأيضاً عبر الموقع الرسمي للشركة cairometro.gov.eg

وذلك لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والأستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو و التابعة لمنظومة الشكاوي الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط .

وتتمنى جميع قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق وجميع العاملين بها عام دراسي موفق لجميع أبنائنا الطلبة والطالبات بمختلف المراحل التعليمية وان ينتهى بالنجاح والتوفيق وتحصيل أعلى الدرجات .