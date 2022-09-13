وزير النقل وسفير بلجيكا بالقاهرة يبحثان الشراكة بقطاع السكك الحديدية

جدة - نرمين السيد - عقد وزير النقل المهندس كامل الوزير، اجتماعا مع فرانسوا كورنيه سفير بلجيكا بالقاهرة، ووفد تحالف شركات حسن علام القابضة ومينا ريل وفيكتراس وترانسرب البلجيكية، وذلك بحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية ووزارة النقل.





فى بداية الاجتماع أكد وزير النقل على أن توجيهات القيادة السياسية فى مصر هى تعظيم المشاركة والتعاون مع القطاع الخاص المصرى والدولى فى مختلف مشروعات النقل، وأن هناك اهتماما كبيرا للاستثمار المشترك مع القطاع الخاص فى كافة قطاعات النقل ومنها منظومة السكك الحديدية التى تشهد تطورا كبيرا، ونقلة كبيرة فى مستوى الخدمة المقدمة.

وأشار إلى الفرص الواعدة المتاحة للشراكة مع القطاع الخاص المحلى والدولى فى كافة قطاعات السكك الحديدية سواء فى قطاع ورش السكك الحديدية التى تشهد تطورا كبيرا وتخدم قطاعى نقل الركاب والبضائع.

كما لفت إلى نموذج رائد فى التعاون مع القطاع الخاص وهو توقيع عقد إنشاء شركة مشتركة بين سكك حديد مصر وشركة فويست البين النمساوية لإدارة وتشغيل ورشة العباسية الخاصة بإنتاج مفاتيح السكك الحديدية.

واشتمل العقد على رفع كفاءة خط الإنتاج الحالى بورشة العباسية لتحويله لخط إنتاج حديث مدعم بأحدث الماكينات ذات التكنولوجيا العالية لضمان جودة المنتج وللوصول إلى إنتاج 300 مفتاح سنويا، بالإضافة إلى إنشاء خط جديد حديث مزود بأحدث الماكينات ذات التكنولوجيا العالية وكذلك نقل التكنولوجيا الحديثة للتصنيع وتدريب العاملين المصريين عليها تحت إشراف خبراء من الشركة النمساوية، بجانب التدرج خلال عمليات التصنيع فى استخدام المكونات المحلية لتصل نسبة التصنيع المحلى بنهاية التحديث للورشة إلى 95% وذلك كإحدى الخطوات المهمة فى مجال توطين صناعة النقل فى مصر.

وكشف الوزير أنه يجرى التفاوض مع إحدى الشركات الوطنية المصرية لإدارة وتشغيل قطارات عربات النوم، كما يتم التخطيط لإنشاء شركة بين السكك الحديدية والقطاع الخاص المصرى والدولى لإدارة وتشغيل شركة النقل المتميز التى تضم قطارات تالجو وعربات الدرجة الأولى والثانية المكيفة الفاخرة الروسية، ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب.

كما أوضح أنه يتم التخطيط لإنشاء شركات بالتعاون مع القطاع الخاص المصرى أو الدولى لتجديد خطوط السكك الحديدية وازدواج الخطوط المفردة وإنشاء خطوط جديدة، مشيرا إلى أهمية قطاع نقل البضائع خاصة مع تطور حركة التجارة وإنشاء مناطق لوجستية جديدة وتطوير الموانئ المصرية واتساع الرقعة السكانية وهو ما يستتبعه توفير وسائل نقل بضائع أقوى وأسرع وأقل تكلفة، وهذه المتطلبات لا تتوافر إلا فى النقل عبر خطوط السكك الحديدية التى أصبحت الآن تمتلك العدد الكافى من الجرارات وعربات نقل البضائع بمختلف أنواعها، بالإضافة إلى الورش المختلفة لصيانة هذه الجرارات والعربات.

وأضاف الوزير أنه يتم حاليا التعاون مع عدد من الشركات العالمية لإنشاء مصانع للجرارات والعربات ومصانع لإنتاج المكونات وقطع الغيار لتوفير التأمين الفنى الجيد لنقل البضائع عبر السكك الحديدية، كما أبدى التحالف المصرى البلجيكى الاهتمام بإدارة قطاع نقل البضائع فى مصر خاصة وأن مصر تشهد تطورا كبيرا فى كافة عناصر منظومة السكك الحديدية ومنها قطاع نقل البضائع.

وأكد الوزير أن هناك طرحا عاما لهذا الملف تقدم له عدد من الشركات والتحالفات العالمية والمصرية، وأن من سيفوز بهذا الطرح هو من سيكون أكثر خبرة فى هذا المجال وقادرا على تحمل كافة المسئوليات وقادرا ومصرا على النجاح وعلى تقديم خدمات مميزة، تساهم فى تحقيق نقلة نوعية هامة فى هذا القطاع العام، بالإضافة لتدفق الأرباح لهيئة السكك الحديدية، ومن سيفوز هو من سيتوفر فيه أفضل الشروط المالية والفنية وفقا لمبدأ الشفافية بين كل الأطراف.