محافظ الشرقية: تنفيذ 5 مشروعات خدمية بأبو كبير بتكلفة 527 مليون جنيه

جدة - نرمين السيد - أعلن محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب الانتهاء من تنفيذ 5 مشروعات خدمية وتنموية بقطاعى مياه الشرب والأبنية التعليمية بمركز ومدينة أبو كبير بتكلفة 527 مليونا و200 ألف جنيه؛ وذلك فى إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومى لتعود تلك المشروعات بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.





وأكد المحافظ - فى تصريح اليوم الثلاثاء - أن المحافظة تولى اهتماما كبيرا بتطوير البنية التحتية ورفع كفاءتها وتسعى جاهدة إلى الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين من خلال التوسع فى إنشاء المشروعات الخدمية والاستثمارية بمراكز ومدن المحافظة، للمساهمة فى توفير احتياجات المواطنين، وتوفير فرص عمل للشباب الجاد، وكذلك المشاركة فى بناء مصرنا الجديدة التى نحلم بها.

وأوضح أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة مياه أبو كبير، والتى تعمل بطاقة 34 ألف متر مكعب اليوم، وبتكلفة 500 مليون جنيه؛ للقضاء على مشكلة ضعف المياه وتقديم كوب مياه نظيف للمواطنين.

وأشار إلى أن فى قطاع الأبنية التعليمية تم الانتهاء من تنفيذ أعمال إنشاء مدرسة المقدم خالد أحمد الدولتلى للتعليم الأساسى بعدد 11 فصلا وبتكلفة 5 ملايين و700 ألف جنيه، وأعمال إنشاء مدرسة مجدى السيد نور الابتدائية بـ 24 فصلا بتكلفة 7 ملايين و400 ألف جنيه، وأعمال الإحلال الكلى لـ 33 فصلا بمدرسة منشأة رضوان الابتدائية رقم 2 بتكلفة 8 ملايين و500 ألف جنيه، وأعمال الإحلال الكلى لـ 11 فصلا بمدرسة منزل ميمون للتعليم الأساسى بتكلفة 5 ملايين و600 ألف جنيه، وذلك لتخفيف الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.