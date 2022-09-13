سفير مصر فى جوبا يلتقى وزير السياحة والحياة البرية بجنوب السودان

جدة - نرمين السيد - التقى السفير معتز مصطفى عبد القادر، سفير جمهورية مصر العربية لدى جنوب السودان، وزير السياحة والحياه البرية "رزق زكريا"، وذلك بحضور مدير عام قوات حماية الحياه البرية الجنرال "خميس دينج"، ومدير مكتب الوزير، حيث تطرق اللقاء إلى آفاق التعاون فى مجال السياحة بين الدولتين.





وقد أعرب الوزير الجنوب سودانى خلال اللقاء عن اعتزاز بلاده بالعلاقات التاريخية والمتميزة مع مصر فى كافة المجالات. كما قدم عرضاً حول أشكال السياحة المتنوعة بجنوب السودان ومن بينها المحميات الطبيعية والحياة البرية والسياحة النهرية وكذا المتاحف المفتوحة والآثار، حيث تباحث الطرفان حول فرص الاستثمار فى تلك المجالات بما يعزز من استفادة جنوب السودان من تلك الإمكانيات الكامنة. تطرق الاجتماع كذلك لإمكانية نقل الخبرات المصرية فى مجال السياحة لكوادر وزارة السياحة والحياة البرية بجنوب السودان على نحو ينمى من مهارات الكوادر القائمة على رعاية تلك المجالات. وأكد السفير "عبد القادر" خلال اللقاء على خصوصية العلاقات المصرية الجنوب سودانية، مستعرضاً أوجه التعاون المختلفة فى كافة المجالات، ومؤكداً على أهمية دفع التعاون فى مجال السياحة مع جنوب السودان، واستعداد مصر لنقل خبراتها فى تنشيط وجذب السياحة لدولة جنوب السودان الشقيقة.

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