افتتاح معرض «أهلا مدارس» بالعريش بتخفيضات تصل إلى 30% (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وشارك محافظ شمال سيناء، أثناء افتتاحه لمعرض "أهلا مدارس" بالعريش، أمانى رسلان مدير عام التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة، وسليمان العكش وفايز أبوحرب عضوا مجلس الشيوخ، وممثلو الغرفة التجارية والتجار وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية.

وأعرب المحافظ عن تهنئته لأهالى المحافظة بمناسبة افتتاح المعرض لتوفير جميع متطلبات التلاميذ وطلاب المدارس من (أدوات مكتبية، شنط، أحذية، وملابس)، مشيرا إلى أنها تباع بتخفيضات تصل إلى 30 % وذلك للمشاركة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطن السيناوى، رغم ارتفاع الأسعار عالميا.

وهنأ المحافظ شعب مصر وقياداته وأهالى سيناء بهذه المناسبة معربا عن شكره وتقديره لجميع التجار الذين فضلوا النظر إلى مصر بدلا من النظرة الشخصية، وأنه تم النزول بالأسعار طبقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن علاوة على شكر رجال التموين والغرفة التجارية لجهودهم فى هذا الشأن.