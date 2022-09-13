نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ننشر”.. رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة “ننشر”.. رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي 2022 يهتم عدد كبير من المواطنين في جميع انحاء مصر بالتعرف على كيفية الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي، وذلك بالتزامن مع الموعد الشهري الخاص بصرف الدعم المخصص للمستفيدين، حيث يعد دعم برنامج تكافل وكرامة واحد من ضمن أهم البرامج الدعم المقدمة من قبل الحكومة متمثلة في وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، وسوف نرصد الآن رابط وخطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي.

الاستعلام عن تكافل وكرامة 2022

بناء على ما أعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعي خلال الفترة الماضية، فقد اشارت الى انه يمكن للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، ان يتم الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، او من خلال فيزا تكافل وكرامة بالرقم القومي، وذلك لكي يتم التعرف على تفاصيل الحصول على المعاش بناء على الضوابط والشروط التي اشارت اليها وزارة التضامن الاجتماعي.

خطوات الاستعلام عن تكافل وكرامة بالرقم القومي 2022

وقد اشارت وزارة التضامن الاجتماعي، الى بعض الخطوات البسيطة التي يمكن من خلالها ان يتم الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي، على ان يكون ذلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي من خلال اتباع الخطوات التالية.

في البداية يتم دخول المستفيد أو الشخص الراغب في الاستعلام عن تكافل وكرامة الى الموقع الرسمي الخاص بوزارة التضامن الاجتماعي مباشرة.

ثم يتم العمل على اختيار الخدمات الالكترونية المتاحة من خلال الموقع.

يتم اختيار ايقونة الاستعلام عن كارت تكافل وكرامة بالرقم القومي.

بعد ذلك يتم ادخال الرقم القومي الخاص بالمستخدم والمكون من 14 رقم في الجزء المخصص لذلك.

ثم يتم الضغط على أيقونة استعلام

بعد ذلك سوف تظهر مباشرة على الفور نتيجة الاستعلام للمواطن.

المستندات المطلوبة للحصول على معاش وزارة التضامن الاجتماعي 2022

وقد حددت وزارة التضامن الاجتماعي بعض المستندات والاوراق التي يجب توافرها للحصول على معاش تكافل وكرامة، والتي جاءت على النحو التالي.