نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي شهر سبتمبر 2022 وطرق السداد في المقال التالي

عمر شويل - جدة تزداد مؤخراً معدلات البحث على جوجل حول طريقة الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي، وذلك عن شهر سبتمبر 2022، وذلك بالاسم والرقم، ويأتي ذلك عقب إعلان شركة WE المصرية للاتصالات عن آخر موعد لسداد الفاتورة المستحقة عن شهر سبتمبر، ومواعيد الاجراءات التي سيتم اتخاذها ضد العملاء المتقاعسين عن سداد المستحقات المالية.

فاتورة التليفون الارضي

وأتاحت الشركة المصرية للاتصالات رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي، وذلك بعد إعلانها المهلة الأخيرة لسداد فاتورة الشهر الجاري سبتمبر 2022، وأن المدة المحددة ستكون حتى يوم 15 سبتمبر، وبعد انتهاء تلك المهلة سيتم فرض غرامات مالية على المتقاعسين وذلك في حالة عدم السداد وسيتم وقف الخدمة عنهم، وأتاحت شركة WE رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي من خلال موقعها الرسمي على شبكة الانترنت، وذلك لتجنب فرض غرامات مالية على العملاء أو وقف الخدمة أو انقطاع خدمة الانترنت عن المنزل.

الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي

ويمكن الاستعلام عن فاتورة التليفون الارضي لشهر سبتمبر 2022 عن طريق الموقع الذي أتاحته الشركة المصرية للاتصالات WE وذلك من خلال بعض الخطوات والتي تتمثل في الآتي:

الدخول على رابط الموقع الرسمي للشركة المصرية للاتصالات .

. اختيار تبويب خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.

كتابة كود المحافظة ورقم الهاتف الأرضي.

الضغط على زر اظهار الفواتير.

الانتظار لتحميل الفاتورة واختيار وسيلة الدفع المناسبة.

الضغط على زر تحديد من خلال الوسيلة المناسبة المتاحة.

وحددت الشركة المصرية للاتصالات WE طريقة أخرى للاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي لشهر سبتمبر 2022، وذلك من خلال الاتصال بالرقم المختصر 19777، واتباع التعليمات المسجلة واختيار خدمات التليفون الأرضي، وبعدها ادخال رقم التليفون بكود المحافظة، ثم سيتم الرد بشكل تلقائي بقيمة الفاتورة المستحقة وأي مستحقات مالية أخرى على الخط أو الخدمة المستخدمة.

وأتاحت شركة WE العديد من خدمات السداد للمستحقات من خلال موقع الشركة، أو خدمات الدفع الإلكتروني مثل فودافون كاش وفوري، أو من خلال فروع شركة المصرية للاتصالات، ومكاتب البريد، أو من خلال ماكينات الصراف الآلي بمختلف البنوك التي تدعم الدفع الالكتروني.