وزير الطيران يلتقي السفير البريطاني بالقاهرة لتعزيز التعاون المشترك فى مجال النقل...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 04:27 مساءً - استقبل الفريق محمد عباس وزير الطيران المدني بمقر الوزارة اليوم السفير جاريث بايلي سفير بريطانيا بالقاهرة وذلك لبحث سبل التعاون المشترك ودعم العلاقات بين مصر وبريطانيا في مجال النقل الجوي .. حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني والدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى والطيار عمرو أبو العينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران وأماني متولي الوكيل الدائم بوزارة الطيران ولمياء سامي مدير عام العلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

في بداية اللقاء قدم وزير الطيران المدنى تعازيه للسفير البريطانى فى وفاة الملكة إليزابيث الثانية .

وأشار الفريق محمد عباس إلى أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين البلدين بما يسهم فى تنشيط الحركة الجوية والسياحية التى تشهد تطوراً كبيراً ،، مؤكداً أن وزارة الطيران المدنى ترحب بمزيد من التعاون والشراكة مع بريطانيا فى مختلف أنشطة النقل الجوى فى إطار رؤية الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية الشاملة وزيادة معدلات النمو الاقتصادى، كما أنها لا تدخر جهداً فى دعم أوجه التعاون والتدريب وتبادل الخبرات بين البلدين فى مجال الطيران المدنى، مشيداً بالتعاون المثمر بين مصر وبريطانيا في مختلف أنشطة الطيران فى ظل العلاقات الوطيدة بين البلدين

ومن جانبه أعرب السفير البريطانى عن شكره وتقديره لوزير الطيران على تعازيه فى وفاة الملكة إليزابيث الثانية، مشيراً إلى التعاون الوثيق بين مصر وبريطانيا فى مجال النقل الجوى فى ضوء العلاقات التاريخية والتجارية بينهما .. وأشاد السفير البريطانى بالإجراءات المطبقة في المطارات المصرية التى تتوافق مع أعلى المعايير العالمية لأمن وسلامة الطيران، موضحاً أن بلاده تتطلع إلى مزيد من التعاون بما يسهم فى تدعيم الحركة الجوية والسياحية، حيث إن السائح البريطانى يفضل السفر إلى مصر كوجهة سياحية لما تمتلكه من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة، متمنياً مزيداً من التطور لقطاع الطيران المدنى المصرى فى ضوء المشروعات التنموية التى تشهدها الدولة المصرية الحديثة.