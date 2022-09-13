الأرصاد: طقس الأربعاء حار.. والعظمى بالقاهرة 32

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، غدا الأربعاء، طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وذكرت الهيئة، فى بيان، اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع أن تنشط الرياح ليلا على بعض المناطق، مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة.

وأضافت أنه من المتوقع ظهور شبورة مائية فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، كما متوقع فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وأشارت إلى أن بالنسبة لحالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وعن حالة البحر الأحمر من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا، على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 32 23

العاصمة الإدارية 33 22

6 أكتوبر 33 23

بنهــا 32 23

دمنهور 32 23

كفر الشيخ 31 24

المنصورة 32 23

دمياط 30 24

بورسعيد 31 25

الإسماعيلية 33 23

السويس 33 24

الزقازيق 32 24

شبين الكوم 32 23

طنطا 32 23

شلاتين 37 27

الإسكندرية 30 23

العلمين الجديدة 29 24

وادى النطرون 31 23

مطروح 29 24

السلوم 30 24

سيوة 35 21

العريش 31 24

رفح 30 23

الطور 33 24

كاترين 30 18

رأس سدر 34 22

نخل 33 17

طابا 32 24

نويبع 35 26

حلايب 34 27

شرم الشيخ 36 28

الغردقة 35 26

مرسى علم 35 27

الفيوم 33 23

بنى سويف 33 22

المنيا 35 22

أسيوط 35 21

سوهاج 37 23

قنا 39 24

الأقصر 40 25

أسوان 41 26

الوادى الجديد 39 22

أبوسمبل 40 26

أبو رماد 34 28

رأس حدربة 33 28