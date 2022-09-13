محيى الدين يناقش مع وزير أول سنغافورة سبل تمويل مشروعات المناخ

جدة - نرمين السيد - ناقش الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه مع وزير أول سنغافورة تيو تشى هين، أولويات مصر فى مؤتمر الأطراف السابع والعشرين الذى سيعقد فى شرم الشيخ فى نوفمبر المقبل.





وخلال اللقاء، أعرب وزير أول سنغافورة عن دعم بلاده لرئاسة مصر وجهودها لإنجاح المؤتمر. وبحث الطرفان أهمية تفعيل التمويل المختلط كأدوات لتشجيع الاستثمار فى المشروعات الخضراء الذكية التى تساهم فى تنفيذ أهداف المناخ، كما ناقشا أهمية إنشاء أسواق الكربون والتزام الأطراف الفاعلة غير الحكومية بالقواعد المتفق عليها والمتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات عند المشاركة فى العمل التنموى والمناخى. واتفق الطرفان على أهمية وفاء الدول المتقدمة بتعهداتها المتعلقة بتمويل العمل المناخى، وفى مقدمتها 100 مليار دولار تعهد بها مؤتمر الأطراف فى كوبنهاجن لتمويل العمل المناخى فى الدول النامية سنوياً، مع الوضع فى الاعتبار أن هذا التمويل أقل كثيراً من احتياجات الدول النامية لتمويل أهداف المناخ لديها.

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