بيان من «مترو الأنفاق» بشأن اشتراكات الطلبة (المواعيد والتفاصيل)

جدة - نرمين السيد - أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن بدء استخراج اشتراكات الطلبة والطالبات بمختلف المراحل التعليمية ابتداءً من يوم السبت الموافق 24 سبتمبر 2022، وحتى الانتهاء من استخراج جميع الاشتراكات لجميع الطلبة داخل مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة، مع البدء فى طرح استمارة الاشتراكات للطلبة اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 16 سبتمبر 2022 بجميع مكاتب صرف التذاكر بجميع محطات الخطوط الثلاثة وعلى مدار ساعات التشغيل من الخامسة وربع صباحا وحتى الواحدة بعد منتصف الليل بجانب شرائها أيضا من داخل مكاتب الاشتراكات.





وأوضحت الشركة فى بيانها أنه تيسرًا وتسهيلًا على أبنائنا الطلبة والطالبات سيتم مد العمل على استخراج اشتراكات الطلبة من يوم السبت الموافق 1 أكتوبر 2022 ولمدة شهر طوال أيام الأسبوع بما فى ذلك أيام الجمعة والعطلات الرسمية من الساعة السابعة صباحا وحتى الساعة الثامنة مساءً، و سيتم التشغيل يوم الجمعة فقط من الثامنة صباحًا وحتى الرابعة عصرًا حتى الإنتهاء من استخراج جميع الإشتراكات بالكامل.

وأضافت الشركة أنه تم تخصيص مكاتب الاشتراكات بالخطوط الثلاثة للعمل على تجديد إشتراكات الطلبة لعدم حدوث زحام أمام مكاتب الإشتراكات، حيث تم تخصيص مكاتب محطات الخط الأول " حلوان - عين حلوان - جامعة حلوان - المعادى - دار السلام - الزهراء - الشهداء 1 - منشية الصدر - حدائق الزيتون - عين شمس - عزبة النخل - المرج - المرج الجديدة"، وتم تخصيص مكاتب محطات الخط الثانى "كلية الزراعة - المظلات - روض الفرج - مسرة - الشهداء 2 - العتبة 2 - الدقى - جامعة القاهرة - الجيزة - المنيب"، وتم تخصيص مكاتب محطات الخط الثالث "العتبة 3 - العباسية - هليوبوليس - عدلى منصور" مع تخصيص مكتب إشتراكات محطة أحمد عرابى بالخط الأول لأبناء العاملين فقط.

وناشد متحدث المترو أحمد عبدالهادى بكير جمهور الركاب بالتواصل معنا عبر خدمة الخط الساخن 16048 وأيضاً عبر الرقم المخصص لخدمة الواتس أب 01221116048، وعبر الصفحة الرسمية لمترو القاهرة على موقع التواصل الإجتماعى فيسبوك وأيضاً عبر الموقع الرسمى للشركة cairometro.gov.eg ، وذلك لتلقى كافة الشكاوى والإقتراحات والاستفسارات الخاصة بمترو الأنفاق مع تواجد مكاتب للشكاوى بعدد من محطات المترو، والتابعة لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء وذلك لتلقى كافة شكاوى المواطنين المتعلقة بكافة الجهات وليس مترو الأنفاق فقط.

وتتمنى جميع قيادات الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق وجميع العاملين بها عام دراسى موفق لجميع أبنائنا الطلبة والطالبات بمختلف المراحل التعليمية وأن ينتهى بالنجاح والتوفيق وتحصيل أعلى الدرجات.