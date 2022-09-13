نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2022 بالاسم والرقم القومي إلكترونياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث العديد من المواطنين ويتساءلوا عبر مواقع البحث عن طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، وذلك للتمكن من معرفة تكاليف الخدمة المفترض سدادها خلال الشهر الحالي، وحتى لا يتراكم كثير من الرسوم والمدفوعات المطلوب سدادها على كاهل المواطنين وتصبح عبء عليهم، ونرصد لكم من خلال موضوعنا طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء بالاسم والعنوان.

الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2022

وأطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مؤخراً خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، وذلك من خلال المنصة الإلكترونية للتسهيل على المواطنين ومساعدتهم في الحصول على رد لجميع التساؤلات والاستفسارات التي تدور بينهم، والتي من ضمنها فاتورة الكهرباء وكيفية الاستعلام عنها بشكل إلكتروني، وذلك من أجل توفير الوقت والعناء على المواطنين دون الذهاب إلى مقرات الشركات وتخفيف العبء عليهم.

رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

يجب على السادة المواطنين اتباع عدة خطوات من أجل الاستعلام عن فاتورة الكهرباء إلكترونياً، وذلك عن طريقة المنصة الإلكترونية التي أطلقتها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مؤخراً، وحتى يمكن المواطن من معرفة الرسوم المراد سدادها بواسطة الاستعلام بالاسم والعنوان، وذلك من خلال الخطوات الآتية:

الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة .

. اختيار تبويب المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء، والضغط على زر الحصول على الخدمة.

الضغط على خانة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء، وتقديم طلب جديد.

ادخال البيانات الخاصة بالمستخدم (الاسم الكامل، المحافظة التابع لها، الرقم القومي، رقم العداد).

وأخيراً الضغط على زر الاستعلام لتظهر القيمة المطلوب سدادها.

ويتم تحصيل فاتورة الكهرباء مع بداية كل شهر، حيث يقبل المواطنين على الاستعلام عنها بالطرق التي توفرها الشركة العامة للكهرباء للتيسير على المواطنين، ومؤخراً تم تفعيل المنصة الالكترونية ليتمكن المواطنين من الاستعلام عنها دون الذهاب لأي مصلحة حكومية ومعرفة قيمة الفاتورة وسدادها مباشرة، وذلك حتى لا يتعرض المواطن لأي عقوبة أو غرامة مالية من الشركة، ويتم إصدار فواتير الكهرباء للمواطنين من خلال شركات توزيع الكهرباء بمختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وتتضمن شركات (جنوب القاهرة، شمال القاهرة، جنوب الدلتا، القناة، شمال الدلتا، مصر الوسطى، البحيرة، مصر العليا، الإسكندرية).