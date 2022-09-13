مفتي كازاخستان يهدى درع الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان لوزير الأوقاف

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 03:28 مساءً - استقبل الشيخ/ نوريزباي حاج تاغانولي أوتبينوف المفتي العام لجمهورية كازاخستان رئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بمقر الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان اليوم 13/ 9/ 2022م بكازاخستان.

وخلال اللقاء أعرب أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عن سعادته بهذه الزيارة لمفتي عام كازاخستان، والتي تأتي على هامش رئاسة وزير الأوقاف لاجتماع مجلس أمناء الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان عن الجانب المصري، ويحضره عن الجانب الكازاخي معالي وزير الإعلام والتنمية المجتمعية.

وقد شارك في اجتماع مجلس الأمناء من جمهورية مصر العربية كل من أ.د/ سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، وأ.د/ نظير عياد أمين عام مجمع البحوث، وسيادة السفيرة/ منال الشناوي سفيرة مصر بكازاخستان، والقنصل/ محمد شريف قنصل مصر بكازاخستان، ود/ عبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف وأ.د/ الشحات الجندي رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان.

هذا و يشارك أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في أعمال مؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية المقرر انعقاده في الفترة من 14 إلى 15 سبتمبر 2022م بمدينة "نور سلطان" بكازاخستان، كما أكد وزير الأوقاف أنها فرصة طيبة لتبادل الأفكار والآراء حول القضايا التي تهم الشأن الإسلامي.

من جانبه رحب الشيخ/ نوريزباي حاج تاغانولي المفتي العام بجمهورية كازاخستان بزيارة معالي أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصري مثمنًا دور وزارة الأوقاف في الارتقاء بالحوار الإنساني وترسيخ قيم السلام، وبدورها في نشر الثقافة الإسلامية في العالم كله.

وقد أهدى المفتي العام بجمهورية كازاخستان وزير الأوقاف درع الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان لوزير الأوقاف تقديرًا لجهوده في نشر الفكر الوسطي المستنير ودوره في دعم مسيرة الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية.

كما أهدى معالي وزير الأوقاف نسخة من كتاب (المنتخب) ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الروسية لفضيلة المفتي العام لجمهورية كازاخستان.