هيئة الرعاية الصحية تطلق ورشة عمل (تقنية استخدام الروبوت الجراحي) بالتعاون مع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 03:28 مساءً - رئيس هيئة الرعاية الصحية: نسعى لإدخال تقنية الروبوتات الجراحية لمستشفيات الهيئة .. لتوفير مزيد من خدمات الرعاية الصحية المتميزة لمنتفعي التأمين الصحي الشامل والمتعاملين بأحدث التقنيات العالمية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: الروبوتات الجراحية ثورة في مجال خدمات الرعاية الصحية بمصر .. وتحقق نتائج طبية ممتازة ومتناهية الدقة .. ويؤكد نسعى لتلبية تطلعات منتفعي التأمين الصحي الشامل والمتعاملين في الحصول على خدمات رعاية صحية بأحدث الممارسات العالمية

رئيس هيئة الرعاية الصحية: نحرص على التعاون مع القطاع الطبي الوطني الخاص للإطلاع على كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية .. والاستفادة من خبراتهم لتعزيز نمو وتطور خدمات الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل

رئيس هيئة الرعاية الصحية يُثمن تعاون مجموعة مستشفيات كليوباترا لتدريب مقدمي الخدمة الصحية .. لضمان استمرارية الارتقاء بخدمات الرعاية الصحية بالهيئة .. وتحقيق ريادتها على المستويين المحلي والدولي

الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا يعرب عن سعادته للتعاون المثمر مع هيئة الرعاية الصحية .. ويؤكد استمرار دعم المجموعة لنجاحات مشروع التأمين الصحي الشامل

أطلقت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، ورشة عمل تدريبية حول (تقنية استخدام الروبوت الجراحي)، بمجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، ثالث محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بالتعاون مع مجموعة مستشفيات كليوباترا.

وقال الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، إن ورشة العمل (تقنية استخدام الروبوت الجراحي) اليوم، جاءت استمرارًا للتعاون مع مجموعة مستشفيات كليوباترا في مجالات تدريب مقدمي الخدمة الصحية، وحرص هيئة الرعاية الصحية على فتح سبل التعاون مع القطاع الطبي الوطني الخاص وذات المكانة المتميزة للإطلاع على كل ما هو جديد في عالم الرعاية الصحية، والاستفادة من الخبرات العلمية والعملية له، بما يعزز نمو وتطور خدمات الرعاية الصحية المقدمة بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة بمحافظات التأمين الصحي الشامل.

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، نسعى لإدخال تقنية الروبوتات الجراحية إلى المنشآت الصحية التابعة للهيئة، بما تضمنه هذه التقنية من تحقيق نتائج طبية ممتازة ومتناهية الدقة، وفوائد عديدة على المرضى في تخفيف معدلات الألم وتقليص فترة الإقامة بالمستشفى وسرعة التعافي، لافتًا إلى أن الروبوتات الجراحية تعد ثورة في مجال خدمات الرعاية الصحية بمصر، ومؤكدًا حرص الهيئة على توفير رعاية طبية متميزة تتناسب مع تطلعات وطموحات منتفعي التأمين الصحي الشامل وكافة المتعاملين، بما يحقق أعلى معدلات رضاؤهم عن الخدمة المقدمة.

وتابع السبكي: أن تحقيق ذلك بما يتماشى مع رؤية الهيئة العامة للرعاية الصحية، نحو تقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر وبجودة عالمية، للنهوض بقطاع الرعاية الصحية في مصر، وتحقيق ريادتها على المستويين المحلي والدولي، مثمنًا تعاون القطاع الخاص، ولافتًا إلى دوره المحوري في المشاركة بنجاح مشروع التأمين الصحي الشامل، وخدماته الطبية المتطورة ومطابقتها لأحدث المعايير العالمية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أحمد عز الدين، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة مستشفيات كليوباترا، عن سعادته للتعاون المثمر بين المجموعة وهيئة الرعاية الصحية، ذراع الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم خدمات الرعاية الصحية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل، والتدريب لمقدمي الخدمة الصحية على أحدث التقنيات العالمية لعلاج المرضى لتوفير مزيد من خدمات الرعاية الصحية المتميزة لهم، مؤكدًا استمرار دعم المجموعة لنجاحات مشروع التأمين الصحي الشامل، أكبر مشروع قومي للإصلاح الصحي في مصر.

ولفت الدكتور محمود عبدالحكيم، استشاري المسالك وأستاذ مساعد جراحة المسالك البولية بالقصر العيني ومدير مركز الجراحات الروبوتية بمجموعة مستشفيات كليوباترا، أن الجراحات الروبوتية تمثل طفرة نوعية في مجال خدمات الرعاية الصحية بمصر، لافتًا إلى أنها أحد الوسائل الحديثة المستخدمة في إجراء العمليات والجراحات المعقدة والمتقدمة للمرضى بدقة متناهية، مشيرًا إلى أن الروبوت الجراحي يستطيع محاكاة حركات يد الجراح، ويستطيع الوصول إلى داخل جسم المريض بُحرية لا حدود لها، مع إمكانية أداء وظائف العديد من الأدوات الجراحية في نفس الوقت، وتحقيق نتائج طبية ممتازة ودقيقة.

وتضمنت ورشة العمل (تقنية استخدام الروبوت الجراحي) اليوم، تدريب مجموعة من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين والمقيمين بمستشفيات "مجمع الإسماعيلية الطبي، مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك" التابعين للهيئة بالإسماعيلية، على تقنية استخدام الروبوت الجراحي في إجراء العديد من العمليات الجراحية بالتخصصات الطبية المختلفة، ومنها "جراحات الأطفال، الجراحة العامة، جراحة الأورام، جراحة المسالك، أمراض النساء والتوليد".

كما قام بإلقاء محاضرات ورش العمل التدريبية على (تقنية استخدام الروبوت الجراحي)، كلًا من أ.د. محمود عبدالحكيم، استشاري المسالك وأستاذ مساعد جراحة المسالك البولية بالقصر العيني، أ.د. عمرو النوري، استشاري وأستاذ أمراض النساء والتوليد وزميل الكلية الملكية البريطانية للنساء والتوليد بلندن وزميل الكلية الملكية للجراحين بإدنبرة.