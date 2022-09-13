ضمن «حياة كريمة».. قافلة طبية بمركز سمالوط فى المنيا غدا

جدة - نرمين السيد - تنظم مديرية الصحة فى المنيا، بدءا من غد الأربعاء، قافلة طبية علاجية فى قرية منقطين بمركز سمالوط على مدار يومين متتاليين 14 و15 من سبتمبر الجارى، وذلك فى إطار الاهتمام بمواطنى المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان ضمن مبادرة "حياة كريمة" .





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