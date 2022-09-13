وزير التعليم من السويس: القيادة السياسية مهتمة بالتطوير وتشجيع الابتكار

جاء ذلك تزامنا مع زيارة الوزير لمحافظة السويس؛ لافتتاح عدد من المشروعات التعليمية بالمحافظة.
وحرص الوزير، على متابعة استعدادات الإدارات التعليمية بالمحافظة، لبداية العام الدراسى المقبل 2022/2023، موجها القيادات بتذليل جميع الصعوبات أمام الطلاب.
وشدد على ضرورة الانتهاء من أعمال الصيانة بالمدارس، وتوزيع المعلمين واستقرارهم بالجداول مع أول يوم دراسى، كذلك الاهتمام بالتشجير وزيادة المساحات الخضراء بكل المدارس والاهتمام بالتغيرات المناخية كقضية عالمية.
ووجه الوزير بضرورة الاهتمام بالتكنولوجيا والقنوات التعليمية (مدرستنا 1، ومدرستنا 2، ومدرستنا 3) ودمجها فى البرنامج الدراسى وعودة الأنشطة المدرسية بكافة أنواعها؛ ليكتسب الطالب المهارات والمعارف.
وأشار حجازى، إلى أن القيادة السياسية بالدولة مهتمة بتطوير التعليم وتشجيع الابتكار والعمل على اكتشاف ورعاية الموهوبين فى جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية وصقل مهاراتهم فى جميع التخصصات.
وأكد وزير التربية والتعليم، أن المعلم هو الركن الأساسى فى تطوير العملية التعليمية وتفعيلها، حيث إنه لا تطوير بدون الارتقاء بأداء المعلم وتدريبه، وهو الأمر الذى نعمل عليه من خلال إعداد حقائب تدريبية بالتعاون مع الأكاديمية المهنية للمعلمين.
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