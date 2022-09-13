مدبولى يتابع مع كرم جبر ترتيبات استضافة اجتماعات «وزراء الإعلام العرب»

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ظهر اليوم، الكاتب الصحفى كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام؛ لمتابعة الترتيبات الخاصة باستضافة مصر لاجتماعات مجلس وزراء الإعلام العرب، واللجنة الدائمة للإعلام العربى، والتى تنعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالإضافة لمناقشة عدد من الملفات والمبادرات الإعلامية.





واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالتأكيد على تعاظم دور الإعلام فى عالمنا المعاصر فى عرض القضايا الوطنية وطرحها للنقاش أمام المواطنين، ودحض الشائعات التى يتم تناقلها بهدف التشويش على جهود التنمية الشاملة التى تقوم بها الدولة المصرية، مشيرا كذلك إلى دور الحملات الإعلامية، التى يتم صياغتها لنقلها عبر مختلف وسائل الاتصال التقليدية والمستحدثة ووسائل التواصل الاجتماعى، فى رفع مستوى الوعى العام لدى المواطنين بأبعاد القضايا والملفات الحيوية، وما يتم من إنجاز على أرض الواقع.

وخلال اللقاء، سرد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تفاصيل الترتيبات والتحضيرات التى يقوم بها المجلس الأعلى حاليا لاستضافة مصر لاجتماعات الدورة العادية الـ 52 لمجلس وزراء الإعلام العرب، خلال الشهر الجارى، والدورة العادية الـ 15 للمكتب التنفيذى لمجلس وزراء الإعلام العرب، وكذا الدورة العادية الـ 97 للجنة الدائمة للإعلام العربى، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تتسلم مصر ممثلة فى المجلس الأعلى، رئاسة الدورة الـ 52 لمجلس وزراء الإعلام العرب من دولة السودان.

وقال كرم جبر: هذه الاجتماعات ستشهد مشاركة مكثفة من جانب الدول العربية؛ إذ يشارك فيها 13 وزيرا ورؤساء وكبار المسؤولين بالهيئات العربية الإعلامية، وهى مشاركة غير مسبوقة منذ سنوات عديدة، إلى جانب مشاركة عدد من المنظمات والاتحادات الممارسة لمهام إعلامية، من بينها الاتحاد العام للصحفيين العرب، والهيئة العربية للبث الفضائى، واتحاد إذاعات الدول العربية، والشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)، وغيرها الكثير من المنظمات والاتحادات الأخرى، كما من المقرر أن يشارك فى هذه الاجتماعات وفد من اتحاد وكالات الأنباء العربية.

وتناقش اللجنة الدائمة للإعلام العربى، فى دورتها الجديدة، عددا من الموضوعات المهمة، حيث أشار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إلى أنها تتضمن القضية الفلسطينية، والاستراتيجية الإعلامية العربية، واللجنة العربية للإعلام الإلكترونى، ودور الإعلام العربى فى التصدى لظاهرة الإرهاب، وكذلك الخريطة الإعلامية العربية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى عدد آخر من الموضوعات المطروحة على طاولة النقاش.

وخلال اللقاء، عرض كرم جبر عددا من المبادرات الإعلامية، على رئيس مجلس الوزراء، فى إطار تنظيم المشهد الإعلامى بالدولة، وفى مقدمتها الحملة الإعلامية للاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وذلك فى ضوء توجيهات القيادة السياسية بصياغة هذه الاستراتيجية؛ وذلك بهدف توعية المواطنين بمفاهيم الملكية الفكرية، وتشجيعهم على اتباع أنظمة الحماية والحفاظ على حقوق الملكية الفكرية بمختلف أنواعها.

وفى ضوء ذلك، طرح رئيس المجلس الأعلى بعض الأفكار حول الرسائل الإعلامية المقترحة فى الحملة، ووسائل الاتصال المقترح تنفيذ الحملة من خلالها، كما قدم نبذة عن عدد آخر من المبادرات المقترحة مثل مبادرة "الإعلام الآمن للطفل"، ودراسة حول الأزمة الاقتصادية العالمية، من حيث أسبابها وتداعياتها على مختلف القطاعات فى الدولة المصرية، بالإضافة إلى حملة "اتأكد قبل ما تِشيّر"؛ بهدف التصدى للشائعات واكتشاف الأخبار المزيفة على وسائل التواصل الاجتماعى.

كما قدم "جبر" خطة مواجهة الأخبار المغلوطة على وسائل التواصل الاجتماعى، فضلا عن خطة إعلامية أخرى لترشيد استهلاك الكهرباء فى ضوء تحقيق مستهدفات الدولة نحو توفير الغاز المستخدم فى محطات الكهرباء.