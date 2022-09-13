الاعتماد والرقابة الصحية تحتفل باليوم العالمى لسلامة المرضى السبت

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أشرف إسماعيل، عن تنظيم احتفالية كبرى بمناسبة اليوم العالمى لسلامة المرضى السبت المقبل بمشاركة منظمة الصحة العالمية، والهيئة العامة للرعاية الصحية، وهيئة الدواء المصرية، والهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.





جاء ذلك إيمانا بأن سلامة المريض تعد حجر الزاوية فى تقديم خدمات الرعاية الصحية، وبهدف تسليط الضوء على عدد من المحاور الرئيسية المتعلقة بتحقيق سلامة المرضى، والحد من المخاطر المتعلقة بخدمات الرعاية الصحية، والتصميم الآمن للمنشآت الصحية، والسلامة الإكلينيكية، والدور المحورى للموارد البشرية فى تحقيق سلامة المرضى، والممارسات الصحيحة لمنع ومكافحة العدوى، ودور صناعة الدواء فى سلامة خدمات الرعاية الصحية. يشارك بفعاليات الاحتفالية كل من: الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية، الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، م. حسام صادق، المدير التنفيذى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، إلى جانب نخبة من قيادات المنظومة الصحية وكوادر الرعاية الصحية فى مختلف المجالات الطبية.

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