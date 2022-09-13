وزير النقل يلتقي سفير بلجيكا بالقاهرة لاستعراض الفرص المتاحة للتعاون والشراكة مع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 02:24 مساءً - عقد الفريق مهندس / كامل الوزير- وزير النقل اجتماعا مع السيد/فرانسوا كورنيه سفير بلجيكا بالقاهره ووفد تحالف شركات حسن علام القابضه ومينا ريل وفيكتراس وترانسرب البلجيكية وذلك بحضور رئيس وقيادات هيئه السكك الحديديه ووزاره النقل

في بدايه الاجتماع اكد وزير النقل على ان توجيهات القياده السياسيه في مصر هي تعظيم المشاركه والتعاون مع القطاع الخاص المصري والدولي في مختلف مشروعات النقل وان هناك اهتمام كبير للاستثمار المشترك مع القطاع الخاص في كافة قطاعات النقل ومنها منظومه السكك الحديدية التي تشهد تطورا كبيرا ونقله كبيره في مستوى الخدمه المقدمه مشيرا إلى الفرص الواعدة المتاحة للشراكة مع القطاع الخاص المحلي والدولي في كافة قطاعات السكك الحديديه سواء في قطاع ورش السكك الحديديه التي تشهد تطور كبيراً وتخدم قطاعي نقل الركاب والبضائع مشيرا الى نموذج رائد في التعاون مع القطاع الخاص وهو توقيع عقد إنشاء شركة مشتركة بين سكك حديد مصر وشركة فويست البين النمساوية لإدارة و تشغيل ورشة العباسية الخاصة بإنتاج مفاتيح السكك الحديدية. وحيث اشتمل العقد على رفع كفاءة خط الإنتاج الحالي بورشة العباسية لتحويله لخط انتاج حديث مدعم بأحدث الماكينات ذات التكنولوجيا العالية لضمان جودة المنتج وللوصول إلى إنتاج 300 مفتاح سنوياً، بالإضافة إلى إنشاء خط جديد حديث مزود باحدث الماكينات ذات التكنولوجيا العالية وكذلك نقل التكنولوجيا الحديثة للتصنيع وتدريب العاملين المصريين عليها تحت إشراف خبراء من الشركة النمساوية، بالإضافة إلى التدرج خلال عمليات التصنيع في استخدام المكونات المحلية لتصل نسبة التصنيع المحلي بنهاية التحديث للورشة إلى 95% وذلك كإحدى الخطوات المهمة في مجال توطين صناعة النقل في مصر

واضاف الوزير انه يجري التفاوض مع احدى الشركات الوطنيه المصريه لاداره وتشغيل قطارات عربات النوم و نخطط لانشاء شركه بين السكك الحديديه والقطاع الخاص المصري والدولي لاداره وتشغيل شركه النقل المتميز التي تضم قطارات تالجو وعربات الدرجه الاولى والثانية المكيفة الفاخره الروسيه ضمن صفقة تصنيع وتوريد 1300 عربة سكة حديد جديدة للركاب لافتا الى التخطيط لانشاء شركات بالتعاون مع القطاع الخاص المصري او الدولي لتجديد خطوط السكك الحديديه وازدواج الخطوط المفرده وانشاء خطوط جديده .

واشار الوزير الى اهميه قطاع نقل البضائع خاصه مع تطور حركة التجارة وانشاء مناطق لوجستية جديدة وتطوير الموانئ المصرية واتساع الرقعه السكانية وهو ما يستتبعه توفير وسائل نقل بضائع اقوى واسرع واقل تكلفه وهذه المتطلبات لا تتوافر الا في النقل عبر خطوط السكك الحديدية التي اصبحت الان تمتلك العدد الكافي من الجرارات وعربات نقل البضائع بمختلف انواعها بالاضافة الى الورش المختلفة لصيانة هذه الجرارات والعربات مضيفا أنه يتم حاليا التعاون مع عدد من الشركات العالمية لانشاء مصانع للجرارات والعربات ومصانع لانتاج المكونات وقطع الغيار لتوفير التأمين الفني الجيد لنقل البضائع عبر السكك الحديدية .

وابدي التحالف المصري البلجيكي الاهتمام باداره قطاع نقل البضائع في مصر خاصة وان مصر تشهد تطورا كبيرا في كافة عناصر منظومة السكك الحديدية ومنها قطاع نقل البضائع واكد الوزير ان هناك طرح عام لهذا الملف تقدم له عدد من الشركات والتحالفات العالمية والمصرية وان من سيفوز بهذا الطرح هو من سيكون اكثر خبرة في هذا المجال وقادر على تحمل كافة المسئوليات وقادر ومصر على النجاح وعلى تقديم خدمات مميزه تساهم في تحقيق نقل نوعيه هامه في هذا القطاع العام تساهم في تدفق الارباح لهيئة السكك الحديدية وان من سيفوز هو من سيتوفر فيه افضل الشروط الماليه والفنيه وفقا لمبدا الشفافيه بين كل الاطراف.