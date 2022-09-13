حصاد مشروعات مجموعات الادخار و الاقراض الرقمي خلال عام

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 02:24 مساءً - فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وضمن محور التمكين الاقتصادي، يولى المجلس اهتمام خاص بملف الشمول المالى ومجموعات الادخار والإقراض الرقمى، حيث نجح المجلس خلال الفترة الماضية في ضوء مشروع " مجموعات الادخار والإقراض الرقمى " الذي ينفذه ضمن برنامج الشمول المالي، في تنفيذ مجموعة من اللقاءات التعريفية بالقرى بلغت 1341 لقاءات قادة وجماهيري ، وتواصل على مستوى 497 قرية فى 13 محافظة حققت مايزيد عن 612 الف تواصل قادة / سيدات .

كما نجح المجلس أيضا حتى الآن فى تكوين أكثر من 5 آلاف مجموعة إدخارية ، تضم 118.704 سيدة، حيث يتم تكوين مجموعات صغيرة من السيدات داخل القرى تتراوح من 15 لـ 25 سيدة لكل مجموعة هن "وكيلات مصرفيات" يتعاملن كبنك متنقل صغير داخل القري لسيدات المجموعات لمساعدتهن على الادخار به والاقتراض منه وفق لائحة تنظم عمل هذه المجموعة من خلال مجموعة من القوانين التى تحددها هذه اللائحة.

ويتم الوصول وتكوين هذه المجموعات من خلال الإستعانة بميسرات وفريق من المشرفات الميدانيات التى يشرفن عليهم، ومشرفات بكل محافظة يخضع تحتها المشرفات الميدانيات، و يتم تدريب مشرفات المحافظات تدريب مدربين ويكون دورهن بعد ذلك تدريب المشرفات الميدانيات والميسرات بالقرى.

و حتى الآن نجح المجلس فى ضوء برنامج الشمول المالى، فى تنفيذ 147 تدريب مدرب لعدد 3790 ، تم فيها التدريب على المنهجية الادخار والاقراض والتثقيف المالى والتثقيف الرقمى وكيفية استقبال وتحويل الشكاوي وقصص النجاح والتمكين الإجتماعي، فضلا عن تنفيذ تدريب على التثقيف المالى من خلال الميسرات الماليات لعدد 320 سيدة بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة بالفيوم ومايزيد عن 50 الف سيدة داخل المجموعات ومايزيد عن 45 الف خارج المجموعات، كما تم تنفيذ ندوات تثقيف رقمى وتعليم رقمى وتدريبات للميسرات تشمل موضوعات متخصصة مثل كيفية استخدام الخدمات الاليكترونية على المواقع الخدمية على الحكومة بالشراكة مع وزارة الإتصالات، حيث تم تنفيذ 44 ندوة تثقيف رقمى لـ 2269 سيدة.

كما نجح المجلس بالتعاون مع مع البنك الزراعي وبنك مصر وبنك ساييب وبنك الإسكان والتعمير فى استخراج للسيدات في المجموعات الادخارية 11949 كارت ميزة، و عمل 2820 محفظة و 1261 حساب، و 643 قرض متناهى الصغر بقيمة 11.274.000 جنيها.

و في ضوء برنامج الشمول المالي ومجموعات الادخار والإقراض الرقمى أيضاً نفذ المجلس لقاءات تعريفية بالقرى مع القادة الطبيعيين سواء سيدات مؤثرين داخل القرية أو شيوخ أو واعظات أو أعضاء مجالس محلية ، ويتم من خلالهم التنسيق لتنظيم لقاءات جماهيرية داخل القرى، وحملات طرق أبواب ضمن اللقاءات التعريفية يتم فيها شرح المشروع وتوعية بالشمول المالى والتثقيف المالى لتحفيز السيدات بأهمية الشمول المالى.

هذا ويستهدف المجلس الوصول لمليون و 200 ألف سيدة على مدار 3 سنوات بهدف تكوين 60 ألف مجموعة، و3 ألاف ميسرة .

وقد شهد هذا العام الاعلان عن تطبيق تحويشة كأول تطبيق رقمى فى مصر لمنظومة الادخار والإقراض، والذى جاء ثمرةً للتعاون مع البنك المركزى، وهو البديل الرقمى الجديد لصندوق الادخار الحديدى القديم المنتشر بقرى ونجوعِ مصر ، ويمثل هذا التطبيق نقلة نوعية للقرى المصرية لتصبح مجتمعات بنكية رقمية غير نقدية، ونقلة نوعية لـلميسِرات الماليات بالمجلس ، حيث أَصبحن لأولِ مرة فى مصر وكيلات مصرفيات وهو ما يعنى بنك متنقل داخل القرى .

يذكر أن المجلس القومي للمرأة يعمل فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية علي محورين أساسيين ، هما التمكين الاقتصادى للمرأة و التدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى.