وزير التعليم العالى يلتقي رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير لبحث التعاون...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 02:24 مساءً - - تعاون بين البحث العلمي ومؤسسات المجتمع المدني لخدمة المشروعات التنموية في الريف

- توفير منح للطلاب المتفوقين غير القادرين فى التخصصات الدراسية الحديثة من خلال مبادرة "تكافؤ"

التقى د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، صباح اليوم الثلاثاء، بالدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، وذلك بمقر الوزارة.

تناول اللقاء بحث سُبل التعاون بين الوزارة والمؤسسة، والاستفادة من إمكانات البحث العلمي فى خدمة المشروعات التنموية التي تقوم بها المؤسسة.

وأكد الدكتور عاشور على أهمية الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى، لتحقيق التضافر والتكامل بين إمكانات الدولة المختلفة لصالح خدمة أهداف التنمية ومواجهة التحديات المجتمعية وحل القضايا والمشكلات التى تواجه المجتمع فى كافة المجالات، مشيرًا إلى حرص الوزارة على القيام بدورها فى المبادرات التي تخدم أهداف التنمية المُستدامة، وتنفيذ رؤية مصر 2030، وتوظيف قدرات وإمكانات الجامعات والمراكز البحثية وربطها داخل منظومة واحدة بمختلف الجهات الصناعية والمجتمعية للصالح العام.

كما أشار الوزير إلى ربط الطلاب بقضايا المجتمع، والاستعانة بهم في المبادرات الخدمية وإشراكهم في تنفيذها، وبخاصة طلاب الكليات الفنية، وتكوين فرق بحثية من الطلاب والباحثين ورجال الأعمال والصناعة، بهدف توفير الجهد والوقت وتعظيم العائد، والوصول لأفضل النتائج المستهدفة، منوهًا إلى أن الجامعات الجديدة يتم تخصيص نائب بها للريادة والابتكار والإبداع، لتعزيز دور الجامعة فى تأهيل الطلاب لسوق العمل وإكسابهم المهارات اللازمة لمواجهة مُتطلباته.

وبحث الوزير مع مؤسسة "صناع الخير" التحضير لتوقيع بروتوكول مُشترك بين المراكز البحثية التابعة للوزارة، والمؤسسة بهدف الاستفادة من إمكانات العلماء والخبراء داخل الجهات البحثية في وضع خطط سليمة وحلول علمية للتحديات التى تواجه تنفيذ المشروعات التنموية داخل قرى الريف، كما ناقش الاجتماع التعاون فى مشروعات تدوير المخلفات، واستخراج الطاقة من مخلفات الحيوانات، "البيوجاز".

وأشاد الدكتور عاشور بجهود مؤسسة "صناع الخير" وبالنتائج التي حققتها، معربًا عن استعداد الوزارة للمساهمة مع المؤسسة فى خدمة المشروعات التنموية التي تقوم بها.

ومن جانبه، قدم د. مصطفى زمزم الشكر للدكتور عاشور، مشيرا إلى الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة للمبادرات المجتمعية والجهود الكبيرة التى تقوم بها لتوفير كافة السبل لإنجاحها.

وأشار إلى المبادرات التى تقوم بها المؤسسة، بالتعاون مع الجامعات المصرية، ومن بينها؛ مبادرة "قدم صحيح" لعلاج مرضى القدم السُكرى غير القادرين، والتي انطلقت تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء، وبإشراف وزارة التضامن الاجتماعي في عدد من المستشفيات الجامعية، مشيرًا إلى تنفيذ المؤسسة عدد من غرف القدم السكرى داخل المستشفيات الجامعية، والتي بلغت 20 جامعة داخل 16 محافظة ووجه الدعوة للوزير لافتتاح غرف القدم السكرى بمسشفى طنطا الجامعى ومستشفى قصر العينى، ومركز تميز القدم السكرى بجامعة جنوب الوادى بمحافظتي قنا وأسوان والتى تشهد أعلى نسبة إصابة بالقدم السكرى، مشيرًا إلى نجاح المبادرة فى رفع معدلات الشفاء إلى 95%.

كما تناول الاجتماع التعاون مع المؤسسة فى مبادرة "تكافؤ" لتوفير منح للطلاب المتفوقين غير القادرين من المحافظات، ولفت الوزير إلى التركيز فى المنح على التخصصات الدراسية الحديثة ومنها الذكاء الاصطناعى، وعلوم الحاسب، والبرمجة، وكذلك التعاون مع الشركات لتوفير تدريب عملى للطلاب لتعظيم الاستفادة من المنحة الدراسية ومساعدة الطالب فى الحصول على فرصة عمل بعد التخرج.

وأشار د. زمزم لترحيب المؤسسة بتلقى ترشيحات من الجامعات للطلاب المُستحقين للدعم، مضيفًا أن المؤسسة نجحت في تعليم ألف طالب ضمن مبادرة محو الأمية التكنولوجية التي نفذتها بالتعاون مع شركة IBM.

حضر الاجتماع المهندس/ أسامة حسين عضو المجلس الاستشارى لمؤسسة صناع الخير.