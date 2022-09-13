” القوى العاملة” : تدريب فتيات على مهنة صناعة السجاد و”الكليم” بالوادي...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 02:24 مساءً - تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الوادي الجديد ، بشأن تنفيذ الدورة التدريبية على مهنة صناعة السجاد و"الكليم" اليدوي لعدد ١٣ متدربة بمركز تدريب مهنى الفرافرة .

وأوضح أحمد حسين طليب مدير مديرية القوى العاملة بالوادي الجديد ،في تصريحات اليوم الثلاثاء ان الدورات التدريبية تأتي فى إطار اعتماد الوزارة خطة التدريب المهنى على مستوى المحافظات ، وفقاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب المرأة وتمكينها اقتصادياً .

وقال مدير المديرية ان الدورة التدريبية تتم على أيدي مدربين متخصصين فى المهن التى يتم التدريب عليها تم اختبارهم في الوزارة ، ووفق برامج تدريبية مستحدثة تتفق مع متغيرات سوق العمل المحلية .