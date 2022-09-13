وزير التعليم يلتقى محافظ السويس لافتتاح عدد من المشروعات

جدة - نرمين السيد - حضر اللقاء الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجى، واللواء يسرى سالم رئيس هيئة الأبنية التعليمية، والدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، وعدد من قيادات المحافظة. وتأتى زيارة الوزير لمحافظة السويس فى إطار افتتاح عدد من المشروعات التعليمية بالمحافظة، والتى على رأسها النموذج الأول لمدارس مصر المتميزة.

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