وزيرة البيئة بسنغافورة: مؤتمر المناخ يشهد إقبالا كبيرا من الدول والحكومات

جدة - نرمين السيد - التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ cop27 مع تيو تشى هين كبير الوزراء والوزير التنسيقى للأمن القومى بدولة سنغافورة ورئيس اللجنة الوطنية لتغير المناخ.





وبحث الطرفان سبل التعاون لدعم استضافة مصر مؤتمر المناخ COP27 فى نوفمبر القادم بشرم الشيخ، حيث أثنت وزيرة البيئة على جهود دولة سنغافورة فى الدفع بأجندة المناخ قدمًا، وتطلع مصر لمشاركة خبرات وتجارب الدولة السنغافورية فى مؤتمر المناخ لدعم العمل المناخى فى ظل الأزمات المتلاحقة التى يواجهها العالم وتأثر على جهود التصدى لآثار تغير المناخ.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27 سيبنى على ما تم الوصول إليه فى مؤتمر جلاسكو COP26، لاستكمال كافة شروط اتفاقية باريس، ونسعى؛ لتحقيق المزيد من النجاح هذا العام فى مؤتمر المناخ ليكون"مؤتمر للتنفيذ" لبدء العمل، مشددة على ضرورة بذل الجهود والتعاون معًا لتنفيذ ما سيتوصل إليه المؤتمر من أفكار لتطبيقها على أرض الواقع، ومتابعة سير عملية تمويل المناخ والعمل على تحقيق هدف "التكيف".

وأشارت وزيرة البيئة، إلى أن مؤتمر المناخ COP27، يضع الاحتياجات الإنسانية الأساسية فى قلب العمل المناخى واحتياجات الدول النامية، لذا سيتم تناول موضوعات الزراعة والأمن الغذائى، والمياه، والانتقال العادل والطموح للطاقة، والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئة البحرية للأجيال القادمة، كما سيتم إعلان العديد من المبادرات الهامة خلال المؤتمر، من أهمها مبادرة حول الأمن الغذائى وأخرى حول الانتقال العادل للطاقة، بالإضافة إلى مبادرة تتعلق بإدارة المخلفات.

ولفتت الوزيرة إلى أن نسخة مؤتمر المناخ هذا العام COP27، تشهد إقبال كبير من الدول والحكومات والمنظمات الدولية للمشاركة فيها، لتصل إلى ما يقرب من ضعف عدد المشاركين فى نسخة العام الماضى فى جلاسكو، مما يتطلب مزيدًا من المسؤولية، ومزيد من حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر على تلبية طلبات واحتياجات مختلف الأطراف، وتم اتخاذ قرار بتوسيع المنطقة الزرقاء لاستيعاب جميع المشاركين، حيث تابع رئيس الوزراء على مدار اليومين الماضيين سير العمل على أرض الواقع لتجهيز كافة التفاصيل بشرم الشيخ.

ومن جانبه، أكد تيو تشى هين كبير الوزراء السنغافورى حرص بلاده على التعاون والعمل سويًا مع مصر من أجل إنجاح مؤتمر المناخ COP27، والوصول لآلية واضحة لتمويل المناخ لا سيما فى الدول النامية، وتفعيل آليات التمويل الخاص، والتمويل المختلط، وتجارة انبعاثات الكربون.

وأوضحت وزيرة البيئة أن سعى مؤتمر المناخ COP27 للتنفيذ، لا يعنى فقط الوفاء بتوفير التزام 100 مليار دولار، ولكن كيفية ضمان الوصول لهذا التمويل، لذا ترى مصر ضرورة التفكير فى إيجاد حلول مبتكرة للأدوات المالية التى لابد من توافرها لتسريع أجندة العمل المناخى على المستوى الوطنى دون الإخلال ببنود اتفاقية باريس، وضرورة وفاء البلدان المتقدمة بالتزامها بتنفيذ التمويل ونقل التكنولوجيا.

وأضافت الوزيرة أن مصر لديها إطار مؤسسى للسياسات والقرارات الخاصة بأجندة المناخ وذلك من خلال المجلس الوطنى للتغيرات المناخية، والذى أصبح منذ عامين برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء، حيث قام المجلس بصياغة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 وخطة المساهمات الوطنية المحدثة، ويعمل على تأسيس هيكل مالى قوى لمصر يساعدها على مواجهة التغير المناخى من خلال العديد من الإجراءات مثل الائتمان (الرصيد) الكربونى.

واقترح كبير الوزراء السنغافورى ضرورة تنفيذ مذكرة تفاهم الثنائية بشأن الأرصدة الكربونية، للاستفادة منها فى تعزيز الاستثمارات فى المناخ بعيدًا عن النقاشات السياسية الصعبة المتعلقة بالوفاء بمبلغ الـ 100 مليار دولار، من خلال خلق مشروعات استثمارات حيوية عبر التمويل المختلط، وتفعيل دور القطاع الخاص وإشراكه فى عملية خفض الكربون بالمنطقة، كما أبدى تطلعه للتعاون المشترك فى مجال الأمن الغذائى.

وأكدت وزيرة البيئة أنه سيتم دراسة مذكرة التفاهم من خلال المجلس الوطنى للتغيرات المناخية، ورحبت بالتعاون فى مجال الأمن الغذائى، خاصة من خلال برنامج "نوفى" الذى أطلقته مصر لمشروعات رابطة الطاقة والغذاء والمياه بهدف تلبية الاحتياجات الأساسية للإنسان، والتعاون من خلال مبادرة عالمية تطلقها مصر بهدف إعادة تدوير النفايات بنسبة 50% بحلول عام 2050.