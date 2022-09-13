انت الان تتابع خبر عاجل – إصابة 9 أشخاص في حادث مروع بـ”الغردقة “ والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أصيب 9 أشخاص بإصابات متفرقة في الجسم، إثر حادث انقلاب وقع ظهر اليوم الثلاثاء، لسيارة أجرة “بيجو”، بطريق المطار في الغردقة .

من جانبها قامت قوات الحماية المدنية التابعة لـ”الغردقة” بالدفع بمجموعة من سيارات الإسعاف لنقل المصابين الى المستشفى العام ،, كما تم الدفع بسيارات مطافي لإخماد للنيران الناتجة عن هذا الحادث.

وأنتقل ضباط والقيادات الأمنية بالمحافظة، إلي مكان الواقعة بعدما تلقوا إخطار بذلك للوقوف علي أخر التطورات الناتجة عن الحادث والكشف عن ملابسات الحادث وذلك للاطمئنان على صحة وسلامة المواطنين وفتح الطريق أمام حركة مرور السيارات بالتنسيق مع مسؤولين في المركز عن طريق أوناش المرور.