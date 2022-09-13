انت الان تتابع خبر بالصور – الإسكان تفاجئ أهالي محافظة أسيوط : انشاء عدد من الشقق السكنية لكم والان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية والمرافق برئاسة المهندس عاصم الجزار عن مفاجأة سعيدة خلال الساعات المنصرم لأهالي محافظة أسيوط الواقعة جنوب البلاد.

وأكدت وزارة الإسكان أن يجري حالياً تنفيذ عدد من الوحدات السكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى التي توفرها الدولة لمحدودى الدخل في مدينة أسيوط الجديدة، موضحة أن عدد ما يجري تنفيذ يبلغ 240 وحدة، فضلا عن 139عمارة سكنية للإسكان الاجتماعي.

وأوضحت الوزارة أن قامت بتنفيذ ما يقارب 11 ألفا و688 وحدة سكنية حتي الآن حيث أنه يبلغ عدد الوحدات التي سوف بنائها في المدينة 12 ألف وحدة، مشيرة إلي أنه تم الإنتهاء من تخصيص 4278 وحدة علي أن يتم كافة الأعمال الإنشائية خلال الفترة القليلة القادم.