عاجل – التعليم العالي تعلن عن قرار السعادة لطلاب المرحلة الأولي بتنسيق الجامعات : الفرصة متاحة

انت الان تتابع خبر عاجل – التعليم العالي تعلن عن قرار السعادة لطلاب المرحلة الأولي بتنسيق الجامعات : الفرصة متاحةوالان مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور محمد أمين عاشور عن فتح باب تقليل الاغتراب أمام طلاب الثانوية العام للمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022، اليوم الثلاثاء الموافق 13 سبتمبر2022.

وأوضحت وزارة التعليم العالي أن عملية تقليل الاغتراب سوف تظل متاحة أمام طلاب الثانوية العامة حتي يوم السبت المقبل الموافق 17/9/2022، حيث يمكنهم الدخول إلي موقع التنسيق واتباع الخطوات اللازمة في حدود النسبة المُقررة التي تقدر بـ10% وذلك وفقًا للطاقة الاستيعابية.

وأشارت الوزارة أن يمكن لطلاب المرحلة الأولي الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب في المرحلة الخاصة بهم التقديم أيضا في هذه المرحلة.

رابط تقليل الاغتراب :