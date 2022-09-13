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عاجل – التعليم العالي تعلن عن قرار السعادة لطلاب المرحلة الأولي بتنسيق الجامعات : الفرصة متاحة

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رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور محمد أمين عاشور عن فتح باب تقليل الاغتراب أمام طلاب الثانوية العام للمرحلة الثالثة من تنسيق الجامعات 2022، اليوم الثلاثاء الموافق 13 سبتمبر2022.

وأوضحت وزارة التعليم العالي أن عملية تقليل الاغتراب سوف تظل متاحة أمام طلاب الثانوية العامة حتي يوم السبت المقبل الموافق 17/9/2022، حيث يمكنهم الدخول إلي موقع التنسيق واتباع الخطوات اللازمة في حدود النسبة المُقررة التي تقدر بـ10% وذلك وفقًا للطاقة الاستيعابية.

وأشارت الوزارة أن يمكن لطلاب المرحلة الأولي الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب في المرحلة الخاصة بهم التقديم أيضا في هذه المرحلة.

رابط تقليل الاغتراب :

 
يمكن للطلاب الراغبين في تقليل الاغتراب الضغط هنا

كيفية تقليل الاغتراب بعد ظهور نتيجة التنسيق:

1- الدخول إلي موقع التنسيق من هنا.
2- الضغط على أيقونة تقليل الاغتراب.
3- كتابة رقم الجلوس والرقم السري.
4- تعديل الرغبات التي جاءت له وتم ترشيحه لها، ومن ثم يختار الكلية التي يرغب في التحويل إليها أو التحويل منها.
5- الضغط على أيقونه تعديل الرغبات.

6- الضغط على التعديل.

اسباب رفض تقليل الاغتراب:

1- عدم مراعاة الطالب يراعي الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

2- اكتمال الكلية المراد التحويل إليها بالأعداد المخصصة لها.

3- التحويل المناظر غير متوافق مع الحدود الدنيا للقطاع، وكذلك التحويل غير المناظر.

4- التحويل أكثر من مرة.

5- عدم نجاح الطالب في اختبار القدرات اللازم للكلية التي يرغب في التحويل إليها.

6- أن تكون الكلية التي يرغب في التحويل إليها تقبل من مجموع أعلى من المجموع الحاصل عليه الطالب.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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