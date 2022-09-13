عاجل – التعليم العالي تعلن عن قرار السعادة لطلاب المرحلة الأولي بتنسيق الجامعات : الفرصة متاحة

وأوضحت وزارة التعليم العالي أن عملية تقليل الاغتراب سوف تظل متاحة أمام طلاب الثانوية العامة حتي يوم السبت المقبل الموافق 17/9/2022، حيث يمكنهم الدخول إلي موقع التنسيق واتباع الخطوات اللازمة في حدود النسبة المُقررة التي تقدر بـ10% وذلك وفقًا للطاقة الاستيعابية.
وأشارت الوزارة أن يمكن لطلاب المرحلة الأولي الذين لم يستفيدوا من تقليل الاغتراب في المرحلة الخاصة بهم التقديم أيضا في هذه المرحلة.
رابط تقليل الاغتراب :
كيفية تقليل الاغتراب بعد ظهور نتيجة التنسيق:
6- الضغط على التعديل.
اسباب رفض تقليل الاغتراب:
1- عدم مراعاة الطالب يراعي الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.
2- اكتمال الكلية المراد التحويل إليها بالأعداد المخصصة لها.
3- التحويل المناظر غير متوافق مع الحدود الدنيا للقطاع، وكذلك التحويل غير المناظر.
4- التحويل أكثر من مرة.
5- عدم نجاح الطالب في اختبار القدرات اللازم للكلية التي يرغب في التحويل إليها.
6- أن تكون الكلية التي يرغب في التحويل إليها تقبل من مجموع أعلى من المجموع الحاصل عليه الطالب.