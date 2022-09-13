الرئيس السيسى يتوجه إلى مدينة الدوحة في زيارة رسمية لمدة يومين

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 13 سبتمبر 2022 01:26 مساءً - يتوجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم إلى مدينة الدوحة في زيارة رسمية لمدة يومين، والتى تعد الأولى من نوعها لسيادته إلى دولة قطر، وذلك تلبيةً للدعوة الموجهة إلى السيد الرئيس من شقيقه سمو الأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الزيارة تأتي تتويجاً للمباحثات المكثفة المتبادلة خلال الفترة الأخيرة بين البلدين الشقيقين، بهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي المشترك على جميع الأصعدة.

وسيبحث السيد الرئيس خلال الزيارة مع شقيقه أمير دولة قطر أهم محاور العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور والتنسيق حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خلال المرحلة الراهنة، والتي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي”.