عميد إعلام الأزهر: المتحدة اتبعت أفضل طريقة لمواجهة الشائعات

وأضاف "أمين" فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج" أن النشرات الإخبارية التى أعلنت عنها المتحدة، وبحسب بيانها، تستهدف إمداد الناس بالحقائق، وهذا تصرف جيد؛ لأن أفضل طريقة لمواجهة الشائعات إطلاع المواطنين أولاً بأول على المعلومات من المصادر الموثوقة.
ولفت إلى أن الشائعات المغرضة التى تسهدف استقرار مصر كثرت فى الفترة الأخيرة، وكان لا بد من وضع استراتيجية واضحة لمواجهتها بطريقة مُثلى، إذ لا يمكن التغافل عن تلك الحملات المروجة ضد وطننا.
عميد إعلام الأزهر شدد على أن قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، يحمل أهمية كبرى، لأنه حينما لا يتوفر مصدر محلى موثوق للأخبار يلجأ المواطن للخارج ويصبح عرضة لهذه الشائعات.
وبين أن القرار يتماشى مع رؤية القيادة السياسية، مشيرا إلى ضرروة عرض هذه الشائعات والرد عليها بالأساليب الإعلامية كافة، وتفنيد زيفها أمام الجمهور، إذ إن "الجماعات المغرضة لا تريد لمصر الخير، ويستغلون الأزمة الاقتصادية العالمية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية لتوجيه الطعنات إلى مصر، وتشويه صورتها بشكل منافٍ تمامًا للحقيقة".
وأشار إلى أن المشروعات القومية التى غيرت من معالم مصر على أرض الواقع، كثيرا ما تنشر عنها الشائعات من الخارج، ما يجب وذع تلك النقطة فى الاعتبار، مبينا أن الجماعات المتطرفة، ومن يهاجمون مصر يحاولون إلباس الأزمة العالمية الاقتصادية الثوب المحلى، على عكس الواقع تمامًا، وهو ما يؤثر بالسلب على بعض المواطنين، وهذه "نقطة فى بحر" من الهجمات الموجهة إلى مصر، ما يؤكد الحاجة الملحة فى الوقت الحالى لقرار المتحدة ببث نشرات، وإنشاء قطاع أخبار يمكن الاعتماد عليه فى تناول الأخبار.
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